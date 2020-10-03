Вояка Эминчик – Личное мнение

03.10.2020, 17:30, Разное

Находясь в курортном отеле, Эмин Агаларов разжигает страсти. Мы на справедливом пути, цитирует богатенький отпрыск клана Агаларовых президента Алиева, сидя в красивом отеле у моря.

Карабах-Карабах, наш Карабах, мы одержим победу!

Почти тридцать лет на территории Карабаха было затишье. Люди жили, работали, рожали детей.

А теперь вдруг нужно всем умирать. Вчера, например, азербайджанские силы обстреляли Степанакерт — убили молодую девчонку.

Президенты Франции и России говорят о своих разведданных — в Карабах доставили боевиков запрещённой в России, как и во всём мире, террористической организации ИГ.

Эмин Агаларов — 40-летний мальчик-повеса. То он поёт, то танцует, то женится и разводится. Денег у Эмина много — он человек мира. Но в душе, как видим, большой патриот.

Сам Эмин воевать почему-то не хочет, хотя вполне себе призывного возраста. Что он, дурак какой? Вот уж нет!

У Эмина Агаларова и без войны приключений хватает. Свою лепту он внёс, напевая в уши про любовь Фатиме — дочери замминистра обороны Азербайджана.

Умирать будут мирные жители Карабаха. Их дома бомбят. К ним идут боевики. А потом убьют и азербайджанских мальчиков — так уже было. Тех, кто пришёл с оружием в чужой дом всегда убивают.

Хорошо быть таким патриотом, как Эмин Агаларов. Сидя с тёлками на курорте призывать воевать. Ради чего? Да чтобы богатые стали ещё богаче, а бедные — ну, право дело, жили в нищете, так пусть и умрут, такова видимо «логика».

Стыд и позор разжигать войну и убийства. Особенно, когда сам воевать не идёшь.

Как вам поведение Эминчика Агаларова?