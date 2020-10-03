Вояка Эминчик – Личное мнение
03.10.2020, 17:30, Разное
Находясь в курортном отеле, Эмин Агаларов разжигает страсти. Мы на справедливом пути, цитирует богатенький отпрыск клана Агаларовых президента Алиева, сидя в красивом отеле у моря.
Карабах-Карабах, наш Карабах, мы одержим победу!
Почти тридцать лет на территории Карабаха было затишье. Люди жили, работали, рожали детей.
А теперь вдруг нужно всем умирать. Вчера, например, азербайджанские силы обстреляли Степанакерт — убили молодую девчонку.
Президенты Франции и России говорят о своих разведданных — в Карабах доставили боевиков запрещённой в России, как и во всём мире, террористической организации ИГ.
Эмин Агаларов — 40-летний мальчик-повеса. То он поёт, то танцует, то женится и разводится. Денег у Эмина много — он человек мира. Но в душе, как видим, большой патриот.
Сам Эмин воевать почему-то не хочет, хотя вполне себе призывного возраста. Что он, дурак какой? Вот уж нет!
У Эмина Агаларова и без войны приключений хватает. Свою лепту он внёс, напевая в уши про любовь Фатиме — дочери замминистра обороны Азербайджана.
Умирать будут мирные жители Карабаха. Их дома бомбят. К ним идут боевики. А потом убьют и азербайджанских мальчиков — так уже было. Тех, кто пришёл с оружием в чужой дом всегда убивают.
Хорошо быть таким патриотом, как Эмин Агаларов. Сидя с тёлками на курорте призывать воевать. Ради чего? Да чтобы богатые стали ещё богаче, а бедные — ну, право дело, жили в нищете, так пусть и умрут, такова видимо «логика».
Стыд и позор разжигать войну и убийства. Особенно, когда сам воевать не идёшь.
Как вам поведение Эминчика Агаларова?
Источник: Лена Миро
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