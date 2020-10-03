Ученые пояснили, чем опасно интервальное голодание

03.10.2020, 17:25, Новости дня

Исследователи из Калифорнийского университета раскритиковали популярную диету 16:8, по которой человек в течение восьми часов в сутки ест, сколько угодно, а в остальные 16 часов полностью отказывается от приема пищи.

Ученые провели ряд экспериментов и доказали, что для человеческого организма такой график питания опасен, так как может привести к развитию серьезных заболеваний.

Диета 16:8 возникла после того, как были проведены эксперименты на мышах. Грызуны действительно оставались тонкими и стройными. А вот люди, питаясь по такому жесткому графику, не теряли ни килограмма. По словам специалистов, важнее смотреть, сколько калорий и витаминов вы потребляете на протяжении всего дня, а не устанавливать графики интервального голодания.