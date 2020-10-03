В Мельбурне создали электронную кожу, реагирующую на боль

03.10.2020, 17:25, Новости дня

В Мельбурнском университете представили новую разработку – электронную кожу, которая способна реагировать на повреждения как обычное живое покрытие человеческого организма.

По ловам ученых, электронная кожа сгодится, в частности, для производства высокотехнологических протезов. С ними человек также будет ощущать «боль» в виде определенных сигналов, если возникнут какие-либо повреждения.

Электронная кожа станет хорошим трансплантатом для людей, получивших серьезные ожоги. С ней они не только быстрее выздоровеют, но и смогут вести полноценную жизнь, не рискуя, что не заметят, например, серьезного пореза. Данное изобретение является серьезным шагом вперед, отмечают ученые.