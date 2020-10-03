 

Экологическая катастрофа на Камчатке: пострадавших из-за отравленной нефтью воды уже десятки

03.10.2020, 17:23, Разное

Первыми неладное заподозрили посетители уникального Халактырского пляжа неподалеку от Петропавловска-Камчатского. Это одно из немногих мест в России, где можно позаниматься сёрфингом.

В сентябре сёрферы начали массово жаловаться на недомогания. Они сообщали о разнообразных странных симптомах, среди которых были: боль в глазах, помутнение зрения, першение в горле, отеки и изменения голоса. Спустя непродолжительный период времени некоторые из них начали обращаться к врачам с признаками отравления – температурой, рвотой и болями в животе. При этом туристы отмечали, что тогда воды Тихого океана выглядели обычными, но были на вкус не солеными, а горькими.

Но утром 3 октября социальные сети и СМИ буквально “взорвались” жуткими фотографиями и новостями из Камчатского края. Многие километры тихоокеанского побережья были усеяны трупами морских животных, выбросившихся из воды на берег или погибшими на дне неподалеку. Очевидцы демонстрировали снимки мертвых тюленей, осьминогов и рыбы, которая, по словам свидетелей, выглядела “сварившейся заживо”. А морские ежи буквально начали “лысеть” – с них осыпались иголки.

О проблеме вскоре стало известно местным властям. Врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков сообщил, что специалисты взяли пробы из прибрежных вод. По предварительным данным, в них было обнаружено почти четырехкратное превышение нормы содержания нефтепродуктов и двукратное превышение ПДК фенолов – токсичных веществ, способных вызвать у человека химические ожоги.

СМИ сообщают, что согласно последней информации, в результате экологической катастрофы пострадали уже порядка 30 человек, среди которых есть дети в возрасте от 10 до 15 лет. Примечательно, что некоторые из них получили ожоги слизистых оболочек, даже не касаясь воды.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что 4 октября вместе с ответственными лицами отправится осматривать места происшествия и озвучит точные результаты проб и анализов.



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