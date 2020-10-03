В США третий по счету сенатор-республиканец заболел коронавирусом

03.10.2020, 17:21, Новости дня

Глава комитета по нацбезопасности сената Конгресса США республиканец Рон Джонсон заболел коронавирусом, об этом сообщила его пресс-служба.

Джонсон контактировал 29 сентября с человеком, у которого было диагностировано это заболевание, после этого политик прошел соответствующий тест, передает ТАСС сообщение пресс-службы.

«Результаты теста оказались положительными. Сенатор Джонсон чувствует себя здоровым и не испытывает симптомов [COVID-19]. Он продолжит оставаться на самоизоляции до соответствующего решения врачей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть помощников сенатора не контактировали с ним.

В пятницу у двух других сенаторов-республиканцев Тома Тиллиса (от Северной Каролины) и Майка Ли (от Юты) также был диагностирован коронавирус.

Также ранее сообщалось, что COVID-19 заболел президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим предвыборный штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов.

Позже Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса. В Белом доме сообщали, что Трамп собирается продолжить работу, несмотря на выявленные симптомы вызываемого коронавирусом заболевания. Однако в субботу ночью президента США госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд. Специалисты центра приняли решение начать лечение Трампа препаратом «Ремдесивир».