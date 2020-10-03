Солодов выступил с обращением по поводу загрязнения побережья Тихого океана

03.10.2020, 17:21, Новости дня

В воскресенье утром губернатор Камчатки Владимир Солодов лично осмотрит Халактырский пляж, где произошло загрязнение Тихого океана. Он предложил присоединиться к нему журналистам, блогерам и всем неравнодушным.

В субботу губернатор Камчатки Владимир Солодов записал обращение по поводу загрязнения побережья Тихого океана. Он особо отметил, что экология и защита природы – главная ценность и богатство Камчатки. Губернатор напомнил, что ранее местным властям удалось остановить «варварскую добычу золота на берегах нерестовых рек». «Но очевидно, что делается недостаточно. И события последней недели очень остро это подтверждают. Мы загрязняем нашу природу. Продолжается сброс сточных вод в акваторию. К сожалению, есть факты загрязнения со стороны кораблей, которые мы регулярно выявляем», – сказал Солодов.

По его словам, ситуация с Халактырским пляжем «еще раз обострила эту проблему». «Сейчас все ответственные службы занимаются изучением этого вопроса. Ежедневно берутся анализы проб, но пока ситуация противоречивая», – признал губернатор.

Глава Камчатки сообщил, что в воскресенье в 7.30 утра он со всеми ответственными лично осмотрит «все основные точки», где произошло загрязнение акватории. Это не только Халактырский пляж, но и бухта Малая Лагерная и другие места. Он предложил присоединиться к осмотру журналистам, блогерам, серферам и всем неравнодушным к этой проблеме. «Мы должны существенно усилить работу по защите нашей природы и будем заниматься этим прямо, начиная с завтрашнего дня», – подытожил Солодов.

В субботу в Минприроды сообщили, что следственные органы должны провести проверку по произошедшему факту. В настоящее время ведется постоянный мониторинг ситуации, Росприроднадзор проводит рейды и производит отбор проб как в океане, так и в прилегающих водных объектах. О лабораторных результатах будет сообщено незамедлительно.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Подобная ситуация наблюдается и на других пляжах рядом.

В субботу минприроды Камчатского края сообщило о загрязнении четырех участков Авачинского залива. Между тем Тихоокеанский флот опроверг причастность к загрязнению воды на Камчатке.

Источник в экстренных службах Дальневосточного региона сообщил, что отравление воды, по предварительным данным, было вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера, принадлежность судна пока не установлена.

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Публикация от Владимир Солодов (@vv_solodov) 3 Окт 2020 в 4:22 PDT