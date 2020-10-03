В Минске началась акция оппозиции

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03.10.2020, 17:21, Новости дня

В Минске в субботу началась акция оппозиции, в ходе которой девушки собирались ходить с цветами, задержаний пока не было, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

«Никого не задерживали, журналистов тоже. Все спокойно», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Оппозиция в субботу объявила акцию «женский демарш». В ходе нее девушки должны были выйти на проспект Независимости с цветами. Отмечается, что по проспекту действительно ходят девушки с цветами.

Ранее белорусские оппозиционеры предложили гражданам страны «квест», в рамках которого участники должны переставлять продукты в супермаркетах в гамме протестных символов.

До этого в Минске помешали танцевальному протесту. До этого в Белоруссии завели более 280 дел об участии детей в митингах.



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