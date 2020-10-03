У здания нижегородской полиции убрали мемориал памяти Славиной

03.10.2020, 17:20, Новости дня

У здания главного управления МВД в Нижнем Новгороде, перед которым 2 октября совершила самосожжение главный редактор издания Koza.Press Ирина Славина, убрали мемориал её памяти. Рядом дежурят полицейские и стоит автозак. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Поволжье».

Нижегородцы в социальных сетях возмущаются произошедшим, пишет газета. По их мнению, полицейские пытаются поскорее забыть эту историю. Друзья и коллеги Славиной предлагают принести новые свечи и цветы к зданию управления МВД.

Следственный комитет начал проверку по факту самосожжения журналистки.

В четверг, 1 октября, у Славиной прошёл обыск по уголовному делу, возбуждённому против предпринимателя Михаила Иоселевича. Его обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации – в связи с тем, что в принадлежащем ему помещении, по версии следствия, устраивали лекции активисты движения «Открытая Россия». Представители этого движения утверждают, что они не имеют отношения к одноимённым британским структурам, включённым в России в список нежелательных.

У Славиной в ходе обыска изъяли электронные устройства, личные вещи, документы, блокноты с записями. «Я осталась без средств производства», –​ написала накануне Славина. Она также отмечала, что никакого отношения к «Открытой России» не имела.

Позже оказалось, что обыск у Славиной – следствие банальной ошибки следователей, перепутавших Новгород и Нижний Новгород.

Незадолго до самосожжения Славина написала в фейсбуке: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».