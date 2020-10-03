 

У здания нижегородской полиции убрали мемориал памяти Славиной

03.10.2020, 17:20, Новости дня

У здания главного управления МВД в Нижнем Новгороде, перед которым 2 октября совершила самосожжение главный редактор издания Koza.Press Ирина Славина, убрали мемориал её памяти. Рядом дежурят полицейские и стоит автозак. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Поволжье».

Нижегородцы в социальных сетях возмущаются произошедшим, пишет газета. По их мнению, полицейские пытаются поскорее забыть эту историю. Друзья и коллеги Славиной предлагают принести новые свечи и цветы к зданию управления МВД.

Следственный комитет начал проверку по факту самосожжения журналистки.

В четверг, 1 октября, у Славиной прошёл обыск по уголовному делу, возбуждённому против предпринимателя Михаила Иоселевича. Его обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации – в связи с тем, что в принадлежащем ему помещении, по версии следствия, устраивали лекции активисты движения «Открытая Россия». Представители этого движения утверждают, что они не имеют отношения к одноимённым британским структурам, включённым в России в список нежелательных.

У Славиной в ходе обыска изъяли электронные устройства, личные вещи, документы, блокноты с записями. «Я осталась без средств производства», –​ написала накануне Славина. Она также отмечала, что никакого отношения к «Открытой России» не имела.

Позже оказалось, что обыск у Славиной – следствие банальной ошибки следователей, перепутавших Новгород и Нижний Новгород.

Незадолго до самосожжения Славина написала в фейсбуке: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Из реестра онлайн-голосующих исключили около 2 тыс. сомнительных учетных записей

01.09 / Рубль вырос к доллару и евро

28.06 / Ващиковский – у Польши нет достойной альтернативы дружбе с США

28.06 / На Донбассе погиб украинский военный, еще трое получили ранения

11.08 / В соцсетях сообщили о полном отключении мобильного интернета в Белоруссии

08.07 / В РФ утвердили правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях

24.07 / Эксперт – «исторический» саммит ЕС стал театральной ширмой для маскировки его проблем

10.07 / Лопес Обрадор отметил изменение отношения Трампа к мексиканцам

03.10 / Беларусь отзывает послов из Литвы и Польши

26.06 / Нардеп Магомедов просит НАБУ выяснить, кто зарабатывает на посреднической схеме на госпредприятии “Восточный ГОК”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска