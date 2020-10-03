Трамп проведет несколько дней в госпитале после положительного теста на COVID-19

03.10.2020, 17:20, Новости дня

Президент Дональд Трамп в субботу проходит лечение в Национальном военно-медицинском центре Уолтер-Рид в Бетесде, пригороде Вашингтона, после положительного результата теста на COVID-19. Это событие может значительно поменять ход президентской гонки за месяц до выборов, которые состоятся 3 ноября.

Примерно через 17 часов после того, как президент обнародовал свой диагноз в Твиттере, Трамп на вертолете был доставлен в медицинский центр в Бетесде. Президент дошел до вертолета без посторонней помощи, был в маске и деловом костюме и не разговаривал с журналистами.

«Я думаю, что у меня все хорошо, но мы собираемся убедиться, что все сработает», – сказал Трамп в коротком видеообращении, размещенном в его Твиттере. В пятницу утром он опубликовал твит с сообщением о том, что он и первая леди Мелания Трамп заразились коронавирусом.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани сообщила, что Трамп из соображений безопасности будет работать в больнице в течение следующих нескольких дней.

По словам источника Reuters, из симптомов COVID-19 у 74-летнего Трампа – немного повышенная температура. Врач Белого дома Шон Конли сказал поздно вечером в пятницу, что Трамп чувствует себя очень хорошо, не нуждается в дополнительном кислороде и уже получил первую дозу ремдесивира, противовирусного препарата, производимого Gilead Sciences Inc, который, как было доказано в ходе клинических испытаний, сокращает время пребывания в больнице пациентов с COVID-19.

Поздно вечером в пятницу президент написал в Твиттере: «Думаю, все идет хорошо! Спасибо всем. Люблю (вас)!!!»

Ряд других видных республиканцев в пятницу также сообщили о положительном результате теста на COVID-19, в том числе экс-советница Белого дома Келлиэнн Конуэй и сенаторы Майк Ли и Том Тиллис.

Результаты теста вице-президента Майка Пенса, который возьмет на себя президентские обязанности, если Трамп серьезно заболеет, оказались отрицательными. 61-летний Пенс работает в своей резиденции в нескольких километрах от Белого дома.

Трамп находится в группе риска из-за возраста и излишнего веса. Все время пребывания в должности его здоровье находилось в норме, однако президент, как известно, не занимается регулярно спортом и не придерживается диеты.

Ранее в пятницу доктор Конли заявил, что Трамп получил экспериментальное лечение, REGN-COV2 от компании Regeneron, один из нескольких экспериментальных препаратов, в состав которого входят моноклональные антитела, которые используются для лечения широкого спектра заболеваний. По словам Конли, Трамп также принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сам еще в апреле проходил лечение в госпитале в связи с заболеванием коронавирусом, заявил в эту субботу, что не сомневается в выздоровлении Трампа.

«Он от природы, очевидно, очень стойкий человек, и я уверен, что он очень хорошо с этим справится», – сказал Джонсон репортерам.

Китайское государственное телевидение сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин в субботу направил Трампу и его супруге послание, желая им скорейшего выздоровления.