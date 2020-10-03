Украинский военный – украинская армия готова стать частью совместных сил НАТО

03.10.2020, 17:10, Новости дня

Заместитель секретаря СНБО Украины генерал-майор Сергей Кривонос уверен, что украинская армия готова стать частью совместных сил НАТО. Однако, как передаёт «Телеканал новин 24», военный добавил, что сейчас встаёт вопрос не о политической воле Киева, а о готовности НАТО принять Украину.



Reuters

Вооружённые силы готовы стать частью совместных сил НАТО, однако сейчас встаёт вопрос не о политической воле Киева, а о готовности НАТО принять Украину. Как передаёт «Телеканал новин 24», заместитель секретаря СНБО Украины генерал-майор Сергей Кривонос подчеркнул, что вступление Украины в НАТО — это прежде всего целый комплекс вопросов, на которые требуется ответить Киеву.

По словам Кривоноса, это касается не военного направления, а политического государственного устройства и определённых вопросов, которые касаются взаимоотношений внутри государства.

На вопрос, возможно ли в ближайшей перспективе вступление Украины в НАТО, Кривонос ответил: «Всё воможно, но нужно чётко понимать — к чему и что делать».

Как подчеркнул Кривонос, должен быть проработан план, чтобы каждый на своём месте понимал, что он должен сделать. Это ускорит вступление Украины в НАТО.

«Мы понимаем, что по военно-экономическому потенциалу мы сами не способны долгое время бороться в открытой войне. Но благодаря поддержке наших союзников просто этой оккупации может не быть», — считает Кривонос.

«В настоящее время обучение, которое было проведено на территории Украины вместе с американскими, литовскими и британскими коллегами показало, что мы вышли на тот уровень, когда мы можем сотрудничать», — добавил военный.