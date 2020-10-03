 

BI – эксперты Microsoft объявили российских хакеров самыми продуктивными

03.10.2020, 17:10, Новости дня

На российских хакеров, «действующих при поддержке правительства», приходится более 50% кибератак на клиентов Microsoft, сообщила компания в своём новом докладе по кибербезопасности. На втором месте с существенным отставанием оказались хакеры, работающие на иранские власти, — на них приходится 25% активности, пишет Business Insider.


Reuters

Российские хакеры — наиболее продуктивные из всех «поддерживаемых правительствами хакеров» в мире, объявили эксперты Microsoft в своём новом докладе Digital Defense Report («Доклад о цифровой защите»). 

 

Как пишет Business Insider, в объёмном документе речь идёт о современных тенденциях в сфере кибербезопасности. Составители доклада утверждают, что на сегодня российские хакеры ответственны за большую часть «кибератак, которые осуществляются при поддержке правительств» тех или иных стран. На них приходится более 50% взломов, в то время как находящиеся на втором месте иранцы существенно отстают со своими 25%. 

 

Также, как обратили внимание специалисты, главные объекты кибератак среди владельцев учётных записей Microsoft варьируются от журналистов до политических учреждений. А в 2020 году к ним прибавились и различные организации, участвующие в борьбе с коронавирусом. 

 

«Microsoft наблюдала за 16 различными субъектами, действующими от лица тех или иных стран, которые избирали целями своих атак наших клиентов, вовлечённых в международную борьбу с COVID-19, или использовали тему кризиса как прикрытие для расширения своих тактик кражи личности и внедрения вредоносных программ», — заявил корпоративный вице-президент компании Том Бёрт, отвечающий за безопасность пользователей. 

 

Как напоминает Business Insider, в последние годы Москву «неоднократно рассматривали как крупного игрока в международной кибервойне». Так, перед президентскими выборами в США в 2016 году «поддерживаемые российским правительством хакеры» успешно внедрились в компьютерные системы избирательного штаба Хиллари Клинтон и Национального съезда демократов, что повлекло за собой масштабную утечку электронных переписок, считает издание. 

 

В 2019 году спецпрокурор Роберт Мюллер заявлял, что РФ уже начала попытки вмешаться в президентские выборы 2020 года. И хотя Кремль не раз опровергал все утверждения США о его манипуляциях с выборами, по итогам своего расследования «российского дела» команда Мюллера выдвинула обвинения против 12 сотрудников российской разведки. 

 

По данным издания, в рамках своей инициативы Defending Democracy («Защитим демократию») с 2018 года Microsoft следит за безопасностью избирательных систем и оповещает политиков о потенциальных рисках и уязвимостях. По словам компании, созданный для программы доклад Digital Defense Report теперь будет выходить ежегодно.



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