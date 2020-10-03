 

Украинские политики указали новую причину потери Крыма

03.10.2020, 17:08, Новости дня

Несколько украинских политиков подписали обращение к США с требованием ужесточить санкции против РФ из-за Крыма, они озвучили новую причину потери Украиной полуострова.

В своем обращении, опубликованном в украинских СМИ, политики заявили, что РФ якобы ведет «подрывную деятельность» против Соединенных Штатов и занимается ядерным шантажом, передает РИА «Новости».

«В 2014 году РФ использовала свой ядерный статус для запугивания Украины с целью заставить Киев отказаться от вооруженного сопротивления военному вторжению РФ в Крым», – отмечается в письме.

Вооруженное сопротивление в Крыму могло привести к тому, что РФ якобы применит ядерное оружие, заверили авторы послания. После этого в документе этот тезис опровергается.

«Несмотря на ядерную угрозу, у Киева не оставалось другого выхода, кроме вооруженного сопротивления врагу, когда РФ продолжила военное вторжение на Востоке Украины», – отметили политики.

Письмо подписали экс-президент Украины Виктор Ющенко, бывший спикер Рады Андрей Парубий, бывшие и действующие депутаты и министры – Алексей Гончаренко, Владимир Вятрович, Михаил Бондарь, Павел Климкин, Ирина Геращенко, Евгений Нищук, Владимир Чалый, Мустафа Джемилев.

Всего письмо подписали 179 политиков.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Король Бельгии осудил колонизацию Конго при Леопольде II

15.08 / Посольство США передало средства защиты от COVID-19 полиции и Госпогранслужбе

12.08 / Волонтер Синицын заявил, что “синий” Пальчевский “лез драться” к нему

31.08 / Россия и Турция провели в Сирии тренировку по ликвидации боевиков

21.09 / Тимошенко, возможно, вывела из Украины $16,5 млн через Латвию

08.07 / В России защита Сафронова обжаловала его арест

07.08 / Инфекционист оценил предсказание Билла Гейтса о «катастрофе страшнее коронавируса»

17.09 / Лавров дал прогноз по ситуации в Белоруссии

07.08 / Пригожин объяснил решение российских звезд не выступать в Белоруссии перед выборами

02.10 / Жителям Нью-Йорка разослали 100 тысяч недействительных бюллетеней

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска