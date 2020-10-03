Украинские политики указали новую причину потери Крыма

03.10.2020, 17:08, Новости дня

Несколько украинских политиков подписали обращение к США с требованием ужесточить санкции против РФ из-за Крыма, они озвучили новую причину потери Украиной полуострова.

В своем обращении, опубликованном в украинских СМИ, политики заявили, что РФ якобы ведет «подрывную деятельность» против Соединенных Штатов и занимается ядерным шантажом, передает РИА «Новости».

«В 2014 году РФ использовала свой ядерный статус для запугивания Украины с целью заставить Киев отказаться от вооруженного сопротивления военному вторжению РФ в Крым», – отмечается в письме.

Вооруженное сопротивление в Крыму могло привести к тому, что РФ якобы применит ядерное оружие, заверили авторы послания. После этого в документе этот тезис опровергается.

«Несмотря на ядерную угрозу, у Киева не оставалось другого выхода, кроме вооруженного сопротивления врагу, когда РФ продолжила военное вторжение на Востоке Украины», – отметили политики.

Письмо подписали экс-президент Украины Виктор Ющенко, бывший спикер Рады Андрей Парубий, бывшие и действующие депутаты и министры – Алексей Гончаренко, Владимир Вятрович, Михаил Бондарь, Павел Климкин, Ирина Геращенко, Евгений Нищук, Владимир Чалый, Мустафа Джемилев.

Всего письмо подписали 179 политиков.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.