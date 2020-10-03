Армения сообщила об уничтоженном азербайджанском вертолете
03.10.2020, 17:08, Новости дня
В Нагорном Карабахе уничтожили очередной вертолет азербайджанских военных, об этом сообщила пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.
«Около 15.50 (14.50 мск) средства ПВО Армии обороны Карабаха сбили вертолет противника», – сообщила Степанян в Facebook.
В субботу премьер Армении Никол Пашинян заявил, что переговоры по урегулированию конфликта в Карабахе возможны только после остановки боевых действий со стороны Азербайджана.
Также 3 октября армянская сторона сообщила, что армия обороны Карабаха остановила широкомасштабное наступление азербайджанских военных.
В пятницу Армения объявила, что карабахские силы уничтожили пять самолетов и три вертолета.
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