Армения сообщила об уничтоженном азербайджанском вертолете

03.10.2020, 17:08, Новости дня

В Нагорном Карабахе уничтожили очередной вертолет азербайджанских военных, об этом сообщила пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.

«Около 15.50 (14.50 мск) средства ПВО Армии обороны Карабаха сбили вертолет противника», – сообщила Степанян в Facebook.

В субботу премьер Армении Никол Пашинян заявил, что переговоры по урегулированию конфликта в Карабахе возможны только после остановки боевых действий со стороны Азербайджана.

Также 3 октября армянская сторона сообщила, что армия обороны Карабаха остановила широкомасштабное наступление азербайджанских военных.

В пятницу Армения объявила, что карабахские силы уничтожили пять самолетов и три вертолета.