 

Анастаси Решетова пожаловалась на “требовательного” сына от Тимати

03.10.2020, 16:53, Разное

Модель Анастасия Решетова пожаловалась на то, что сын Ратмир, рожденный в отношениях с рэпером Тимати, стал очень требовательным. Пост на эту тему владелица салонов красоты написала на своей странице в социальной сети Instagram.
Когда Решетова идет заниматься делами, годовалый сын сразу же впивается в ее ногу и просит не уходить. Иногда маленький Ратмир рычит и бьет кулаками, проявляя недовольство. До сих пор от подобного поведения молодая мать пребывает в шоке. Она не может поверить, что когда-то наследник весил 3,7 килограмма, постоянно ел и спал, а теперь ведет себя как самая настоящая личность, мечтая занять место главы дома.

Пост на эту тему Решетова сопроводила совместной фотографией с сыном, сделанной в лифте. Поклонники отметили, что мальчик за последнее время быстро вырос. К слову, сын от Тимати уже сделал свои первые шаги. Комментарий под фото оставил и сам рэпер, написав: «От осинки не родятся апельсинки».

В сентябре Анастасия Решетова пояснила о расставании с Тимати. Рэпер оставил свою квартиру в центре Москвы ей и ребенку. Сам же он временно переехал в другое жилье, ожидая завершения строительства большого дома. Несмотря на расставание, пара продолжает общаться и проводить совместные вечера с сыном, пишет портал Nation News.



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