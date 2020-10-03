Инсайдеры: Тимати станет новым героем шоу «Холостяк»
03.10.2020, 16:53, Разное
Инсайдеры сообщили, что рэпер Тимати может стать героем нового сезона проекта «Холостяк». Якобы после разрыва с моделью Анастасией Решетовой артист не намерен долго быть один, поэтому не исключает, что встретит свою любовь на реалити-шоу.
Новый сезон романтического проекта «Холостяк» стартует в скором времени. Имя главного героя проекта пока держится в секрете. На днях в Сети появилась неподтвержденная информация, что в этой роли предстанет рэпер Тимати. Узнав об этом, многие девушки принялись регистрироваться на кастинг телеканала ТНТ.
Сам же рэпер никак не комментирует эти сведения. Обычно съемки нового сезона проекта начинаются в октябре. Многие заметили, что в последнее время Тимати не публикует свежие фото, а показывает только то, как проводит время с сыном.
Напомним, что о разрыве с Тимати объявила модель Анастасия Решетова месяц назад. Для поклонников пары эта новость стала неожиданностью, ведь их общему сыну Ратмиру даже не исполнился один год. В то же время бывшие избранники смогли ради ребенка сохранить хорошие отношения.
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