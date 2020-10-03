В Германии в поезде нашли бомбу
03.10.2020, 16:48, Новости дня
В стоящем в депо в Кельне поезде нашли самодельное взрывное устройство (СВУ), бомба находилась в одном из вагонов, ее нашла уборщица.
Полицейские прибыли на место и просканировали ящик, что подтвердило наличие в нем взрывного устройства, передает ТАСС со ссылкой на Build.
Специалисты обезвредили СВУ на месте.
В бомбе также были болты, иголки, она была готова к применению. Начато расследование, правоохранители проверили все 27 поездов, стоявших в депо.
Пока полиции не удалось установить, идет ли речь об угрозе или о попытке шантажа. Также неизвестно, когда СВУ оставили в вагоне.
В августе на автобане в Берлине произошла серьезная авария, правоохранительные органы заподозрили, что злоумышленники могли планировать теракт.
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