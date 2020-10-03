Врач назвал самый полезный продукт

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03.10.2020, 16:48, Новости дня

Одним из самых полезных продуктов является брокколи, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала «Россия 1».

«Если бы мне сказали: «Назови самый полезный для здоровья продукт – один, не два (нельзя сказать «курица и мясо») – это будет брокколи», – приводит слова врача РИА «Новости».

Этот продукт помогает бороться с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, отметил Мясников.

Он добавил, что сам не очень любит брокколи, но к этому вкусу можно привыкнуть.

Ранее Мясников призывал россиян не бояться, поскольку это «поможет жить дольше».

До этого врач заявлял, что коронавирус не так страшен, как о нем говорят, и человечество ждут более опасные инфекции.



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