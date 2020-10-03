Мнение: Арабский экономический бойкот Турции

03.10.2020, 16:45, Разное

По мере того как арабские противники Турции наращивают усилия по противодействию действиям Анкары на Ближнем Востоке, КСА, начала скрытый бойкот турецких товаров.

Экономика Турции теперь сталкивается с экономическими репрессиями со стороны арабских стран, возмущенных политикой Анкары на Ближнем Востоке. КСА уже начала необъявленный бойкот турецких товаров на фоне растущих арабских призывов к экономическим ответным мерам против Турции.

АРЕ был в авангарде усилий по формированию единой арабской позиции против Турции, последний из которых состоялся 9 сентября на заседании ЛАГ. Смогут ли арабские страны предпринять эффективные совместные действия против Турции – это вопрос сам по себе интересный, но турецкая экономика сегодня слишком уязвима, чтобы игнорировать или выдерживать широкомасштабные репрессии. Экономические связи Турции с арабскими странами за последние два десятилетия выросли как с точки зрения торговли, так и с точки зрения притока инвестиций и туризма. Однако арабские страны остаются далеко не главными экономическими партнерами Турции. Ответные действия оказали бы ограниченное влияние на турецкую экономику, но эффективный арабский бойкот, добавленный к существующим экономическим проблемам Турции, вполне может оказаться вредным для самой Турции.

В своем заявлении от 9 сентября министры иностранных дел ЛАГ осудили вмешательство Турции в арабские дела, в том числе ее военные действия в САР, Ливии и Ираке, и призвали Анкару прекратить провокации, которые могут подорвать доверие и поставить под угрозу безопасность и стабильность региона. Министр иностранных дел АРЕ Самех Шукри, призвал к единству арабов для сдерживания действий Турции, которые он назвал наиболее серьезной угрозой безопасности арабов. Ливия, Катар, Сомали и Джибути высказали согласие но с оговорками, по поводу совместного заявления, в котором также приветствовалось формирование комитета по мониторингу и борьбе с таким вмешательством Турции. Анкара отвергла обвинения, заявив, что решения, принятые на встрече, лишены какого-либо контекста, чтобы их можно было воспринимать всерьез.

КСА, похоже, уже бойкотирует турецкие товары. В сообщении от 28 сентября турецкая ежедневная газета Sozcu процитировала бизнесменов, которые заявили, что их саудовские партнеры уведомили их о прекращении поставок товаров, поскольку власти КСА блокируют ввоз импортных товаров из Турции. Отчет следует за заявлениями Турции в начале этого года о том, что власти КСА задерживают на границе грузовики со свежими фруктами и овощами и заставляют местных торговцев прекратить вести дела с Турцией.

Саудовские препятствия уже нанесли очень серьезные материальные убытки фермерам и экспортерам в Хатай и прилегающих регионах. Если проблема останется нерешенной, полное эмбарго КСА может расшириться посредством аналогичных шагов]союзников КСА, таких как ОАЭ, Бахрейн и Оман.

Турецкий экспорт в этом году уже снизился. По данным Турецкого статистического института, за первые семь месяцев они составили около 90 млрд$, что на 13,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. Экспорт в страны с арабским большинством составил 17 млрд$, или около 19% от общего объема. В 2019 г, арабские страны купили турецких товаров на сумму около 36 млрд$, что составляет пятую часть экспорта Турции в 180 млрд$.

Соседний Ирак – крупнейший арабский покупатель турецких товаров. Продажи в Ирак в прошлом году составили 10,2 млрд$, что составляет 28% турецкого экспорта в арабские страны. За ними следуют ОАЭ с 10%, АРЕ с 9,7% и КСА с 9,2%. В прошлом году экспорт в эти четыре страны составил 21 млрд$, в то время как Катар, главный региональный союзник Турции, закупил турецких товаров всего на 1,2 млрд$. Между тем импорт Турции из арабских стран в 2019 г, составил 14 млрд$, что составляет 6,7% от всего импорта. Это делает Турцию нетто-экспортером в арабском мире, причем ее экспорт превышает импорт на 22 млрд$, что подчеркивает важность арабских рынков для турецких экспортеров.

Согласно данным Центрального банка, прямые инвестиции арабских стран в Турцию – по состоянию на 2019 г, составили 32 млн$, что составляет 21% от 150 млрд$ прямых иностранных инвестиций в страну. Примечательно, что около 22 млрд$ или 68% прямых арабских инвестиций принадлежат Катару. Его ближайший последователь, ОАЭ, вложили в Турцию 6 млрд$, в то время как прямые инвестиции КСА составляют менее 1 млрд$.

Между тем прямые инвестиции Турции в арабские страны составляют 2,4 млрд$, половина из которых приходится на Алжир. Таким образом, арабские страны являются чистыми экспортерами капитала с большим отрывом от Турции, но поскольку Катар доминирует в этих инвестициях, ОАЭ являются единственной страной, которая может угрожать реальным ударом в этой области.

Иностранные инвестиции на турецкий фондовый рынок в июле составили 24 млрд$, а долг Турции перед иностранными кредиторами – 390 млрд$. Центральный банк не дает разбивки по странам в этой категории, но арабские организации, безусловно, прямо или косвенно вовлечены.

Что касается туристического сектора Турции, то влияние арабов остается ограниченным. Граждане арабских стран составляли 10% иностранцев, посетивших Турцию за первые восемь месяцев года, где из-за пандемии наблюдался огромный спад в сфере туризма, при этом количество иностранных туристов упало на 77% до примерно 7 млн. В 2019 г, посетители из арабских стран по-прежнему составляли 10% от примерно 45 млн иностранцев, посетивших Турцию. Иракцы возглавили список, за ними следуют граждане КСА, Иордании, Ливана и Кувейта.

В целом, экономические связи Турции по-прежнему ориентированы на Запад, в основном на ЕС, и коллективный бойкот арабских стран кажется далекой перспективой из-за их собственных разногласий. Тем не менее, в настоящее время Турция вряд ли может позволить себе потери на арабских рынках или арабские инвестиции, учитывая продолжающийся экономический кризис.