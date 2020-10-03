Московские пенсионеры требуют вернуть зрителей в студии политических ток-шоу

03.10.2020, 16:37, Разное

Ассоциация московских пенсионеров направила открытое письмо к руководству федеральных телеканалов.

В нём пожилые люди сетуют на то, что пандемия лишила их не только радости вживую наблюдать за работой своих кумиров (Владимира Соловьёва, Артёма Шейнина, Ольги Скабеевой), но и дополнительного заработка. Как известно, зрители в студии были живыми участниками шоу, аплодируя по команде редакторов. Во многом благодаря им, невидимым бойцам идеологического фронта, российским каналам удалось создать уникальную и неповторимую атмосферу политической дискуссии.

Обычно за участие в передаче зрители получали 300-500 рублей, а поскольку некоторым пенсионерам удавалось за день посетить 2-3 передачи, это становилось солидной прибавкой к пенсии. Требование поддержали некоторые телеведущие, так как без зрительской поддержки их передачи лишились привычного колорита.

Владимир Соловьёв отметил, что синхронно хлопать по команде совсем не так просто, как кажется. Иногда на передачу попадали неопытные пенсионеры, которые своими аплодисментами поддерживали не тех участников (например, критикующих политику Кремля), что в итоге вызывало недоумение и непонимание у телезрителей.

Руководство «Первого канала» с пониманием отнеслось к обращению пенсионеров, пообещав найти решение, ведь в итоге снизился рейтинг популярности политических ток-шоу, что может негативно отразиться на идеологическом воспитании населения России.