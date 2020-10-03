 

Мнение: Почему заболел Трамп?

03.10.2020, 16:25, Разное

Не уберегли! Президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией заразились коронавирусом.

Американское ТВ, сообщило новость о здоровье президента в экстренном порядке, прервав обычные программы. Правда, бывший врач Трампа Ронни Джексон позвонил на телеканал Fox News и заявил: «Готов поспорить, у него нет симптомов, — сказал доктор Джексон, — эта болезнь не станет большой проблемой».

Теряюсь в догадках. Трамп действительно заразился? Или это предвыборная болезнь?

До выборов президента США остается 31 день. 74-летний Трамп пока уступает 78-летнему Байдену. Как не воспользоваться соблазном продемонстрировать сомневающимся, что Трампа еще огого! Что подхватил коронавирус, но организм мобилизовался и поборол заразу чуть ли не одной левой?

Не удивлюсь, если новость о выздоровлении действующего президента США будет обнародована уже 15 октября, на очередном раунде теледебатов Трампа и Байдена в Майами, когда вопросы участникам дебатов будут задавать жители штата Флорида.

А если дебаты 15 октября будут отменены, то у Трампа, думаю,  не останется шансов задержаться в Белом доме на второй срок. Америка не любит больных…

Казалось бы при чем тут Россия? Какое нам дело до выборов президента США? Вроде бы не при чем, и нет там дела до их выборов… Но сообщение о болезни Трампа ускорило падение нефтяных котировок и фьючерсов на нефть. Или цены на нефть отреагировали  не на болезнь Трампа, а на снижение потребления нефти?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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