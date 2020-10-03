 

Лоза назвал причину смерти Кальянова

03.10.2020, 16:08, Новости дня

Композитор и музыкант Юрий Лоза сообщил, что звукорежиссер Александр Кальянов скончался в возрасте 73 лет из-за рака.

«Последние три года он (Кальянов – прим. ВЗГЛЯД) болел и мало с кем общался – видимо, не хотел никого грузить своими проблемами. Борьба была неравной – рак оказался сильнее… Царствие Небесное», – написал Лоза в Facebook.

Музыкант отметил, что познакомился со звукорежиссером еще в 1984 году, когда записывал первый вариант песни «Плот». Артисты постоянно пользовались услугами Кальянова, поскольку тот в звуке «понимал как мало кто другой».

О смерти Кальянова сообщила певица Алла Пугачева накануне.

Звукорежиссер работал с такими исполнителями, как Александр Барыкин, Алсу, Алла Пугачева, Андрей Макаревич, Борис Моисеев, Вика Цыганова, Владимир Винокур, Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Гоша Куценко и т. д.



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