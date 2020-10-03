Порошенко госпитализировали с коронавирусом и воспалением легких

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03.10.2020, 16:08, Новости дня

Экс-президента Украины Петра Порошенко госпитализировали в больницу с коронавирусной инфекцией, об этом сообщила его супруга Марина.

У Порошенко диагностировали двустороннее воспаление легких, говорится в сообщении супруги политика, опубликованной в Facebook партии «Европейская солидарность».

«Он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения», – отметила Марина Порошенко.

Напомним, в пятницу утром президент США Дональд Трамп сообщил, что вместе с женой Меланьей ушел на карантин в связи с обнаружением коронавируса у советницы американского лидера Хоуп Хикс. В тот же день глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим предвыборный штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов.

Вечером Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса. В Белом доме сообщали, что Трамп собирается продолжить работу, несмотря на выявленные симптомы вызываемого коронавирусом заболевания. Однако в субботу ночью президента США госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд. Специалисты центра приняли решение начать лечение Трампа препаратом «Ремдесивир».



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