 

Вандалы осквернили древние стены Софии Киевской

03.10.2020, 15:55, Новости дня

Стены Национального заповедника “София Киевская” разрисовали вандалы. Об этом 2 октября рассказал замдиректора по реставрационным и хозяйственным работам заповедника Вадим Кириленко в Facebook.

“Коллекция” граффити на стенах заповедника (XVIII века) пополнена новыми оригинальными “экспонатами”, – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2668171710112646&id=100007595297513

В комментарии сайту “Сегодня” Кириленко рассказал, что надписи вандалов со стен Софии Киевской сотрудникам музея приходится убирать как минимум раз в неделю – по пятницам.

“Рисуют на отдаленных участках, в районе улицы Стрелецкой, – далеко от центрального входа. А территория у нас большая – пять гектаров. И на все это всего два охранника. Система видеонаблюдения есть только возле центрального входа в заповедник”, – сообщил он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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