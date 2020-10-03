Больного COVID-19 Порошенко госпитализировали

03.10.2020, 15:55, Новости дня

Пятого президента Украины, депутата Верховной Рады от “Европейской солидарности” Петра Порошенко, который недавно заразился коронавирусом, госпитализировали. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе “Евросолидарности” в Facebook.

“Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения”, – цитирует пресс-служба партии жену Петра Порошенко Марину.

⚡️Термінове звернення Марини Порошенко Марина Порошенко: Друзі, наша родина щиро вдячна за підтримку кожному. Сьогодні з COVID-19 боряться мій чоловік і наша донька. Петро Олексійович госпіталізований в одну з київських лікарень, яка лікує хворих на коронавірус. Попри те, шо мій чоловік має двостороннє запалення легень, він має сильну волю і демонструє її у боротьбі з хворобою. Він чітко дотримується прописаного протоколу лікування. Тепер щодо ситуації в лікарнях Києва – вона вкрай погана. І я знаю про це далеко не у зв’язку з хворобою чоловіка. З самого початку епідемії коронавірусу, наш Фонд, ще навесні, переорієнтував свою діяльність на боротьбу з COVID-19. І забезпечував захисні костюми, маски, противірусні окуляри, пульсоксиметри, постачав сучасні цифрові рентген-апарати і нові апарати ШВЛ. Ремонтував не працюючі.Минуло півроку – влада жодних висновків не зробила. І маємо результат: лікарі вже на межі виснаження, хоч роблять все можливе. В лікарнях не вистачає ліжок для хворих на короновірус, кисневих концентраторів, реанімаційного обладнання. А зі спеціального фонду АнтиCOVID не закуплено навіть жодного апарату ШВЛ! Поки гроші витрачали на все що завгодно, окрім медицини, влада повністю втратила контроль над протидією пандемії. Ми розуміємо, що в цих умовах всі сили держави мають бути спрямовані на оснащення лікарень і забезпечення системи охорони здоров’я. Ми послідовно будемо над цим працювати.Але зараз українцям, на жаль, доводиться розраховувати тільки на себе і на благодійників. Тому ще раз прошу кожного: користуйтесь масками і дотримуйтесь соціальної дистанції. Щиро бажаю всім здоров’я! Posted by Європейська Солідарність on Laupäev, 3. Oktoober 2020

Коронавирусом заразилась одна из двух дочерей Порошенко. В сообщении “Европейской солидарности” имя дочери не назвали.

Положительный тест на COVID-19 Порошенко получил 29 сентября. По его словам, с этого времени он лечился дома.

Коронавирусом заразились также некоторые украинские депутаты. В конце августа спикер Рады Дмитрий Разумков рассказал, что коронавирусную инфекцию подтвердили у 23 депутатов и семи работников аппарата Верховной Рады. После этого еще несколько депутатов сообщили о своем инфицировании, в частности: внефракционный народный депутат Муса Магомедов, народный депутат от “Голоса” Кира Рудик и народный депутат от “Слуги народа” Жан Беленюк. Депутат от “Европейской солидарности” Яна Зинкевич получила положительный результат теста на COVID-19 уже второй раз. Полгода назад она уже перенесла эту болезнь.

Из-за вспышки COVID-19 среди нардепов в октябре пленарное заседание Рады пройдет один раз – во вторник, 20 октября.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки в Украине выявили 4661 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. В целом с начала эпидемии в Украине по состоянию на 3 октября COVID-19 заболело 222 322 человека, 4353 умерли, 98 737 выздоровели.