Учёные нашли новый способ побороть старение мозга

03.10.2020, 15:53, Разное

Британские учёные нашли неординарный способ побороть старение мозга. Это трансплантация бактерий из кишечника, информирует Nature Immunology, ссылаясь на данные нового эксперимента.

Сотрудники трёх научных центров (Университет Восточной Англии, Университет Флоренции и Институт Квадрам в Великобритании) провели опыты на грызунах. Фекальные массы от взрослых особей были пересажены молодым мышам. Показатели последних заметно ухудшилось по ряду параметров: исказились когнитивные функции и долговременная память. Учёные предположили, что сделали научное открытие, так как если сделать обратный эксперимент, то есть трансплантировать фекалии от молодых доноров старшим особям, произойдут благоприятные возрастные изменения, информирует интернет-издание Инфореактор.