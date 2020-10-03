Юрий Лоза назвал болезнь, которая убила композитора Александра Кальянова

03.10.2020, 15:53, Разное

Музыкант Юрий Лоза назвал болезнь, которая буквально убила его коллегу по цеху Александра Кальянова. В последнее время артист страдал онкологией.

В течение нескольких лет Александр Кальянов страдал раком, но его победить не удалось. По словам Лозы, борьба с болезнью была нервной. Последний три года Кальянов практически ни с кем не общался, поскольку не хотел перекладывать свои проблемы на других. Лоза назвал покойного коллегу «ярым звуковым перфекционистом». Он вспомнил, как артисты шли к нему к различными «косяками», чтобы тот исправил материал.

Алла Пугачева в соцсети Instagram пояснила о кончине друга Александра Кальянова 2 октября. Свой творческий путь он начал в 1978 году, выступая звукорежиссером коллектива «Шестеро молодых». С подачи Примадонны исполнитель стал петь в стиле шансон, пишет издание iReactor.