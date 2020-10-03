 

Эрдоган завил о готовности Турции к новой операции в Сирии

03.10.2020, 15:48, Новости дня

Если курдские формирования не покинут север Сирии, как было обещано Турции, то Анкара сама займется этим вопросом, сообщил турецкий президент Тайип Эрдоган.

«Когда мы разрушили террористический коридор, который пытались построить вдоль наших границ, мы показали, что наши сирийские братья не одиноки. Террористические зоны, которые все еще существуют в Сирии, либо должны быть очищены, как нам было обещано, либо мы придем и сделаем это сами», – приводит слова Эрдогана РИА «Новости».

Он отметил, что Турция не потерпит любые шаги, которые приведут к «новой гуманитарной катастрофе» в сирийской провинции Идлиб.

Осенью 2019 года Анкара объявила о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов.

Президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле заявил, что Турция не будет выводить своих военных из Сирии до тех пор, пока об этом не попросит народ этой страны.

Газета ВЗГЛЯД писала, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.



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