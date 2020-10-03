 

Индия провела испытания способной нести ядерный заряд гиперзвуковой ракеты «Шаурья»

03.10.2020, 15:48, Новости дня

Индия сообщила об успешных испытаниях новой модификации сверхзвуковой баллистической ракеты малой дальности «Шаурья», которая может нести ядерный заряд.

Испытания проводила Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) на полигоне в восточном штате Одиша, передает ТАСС со ссылкой на агентство АНИ.

Ракета способна наносить точные удары по целям на расстоянии до 800 километров. Новая модификация отличается простотой в эксплуатации и меньшим весом. Его могут поставить на вооружение страны.

30 сентября Индия провела успешные испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos с разгонным блоком и планером индийского производства.

Ранее российско-индийские ракеты BrahMos получили разрешение на экспорт. Скорость ракеты, согласно заявлениям разработчиков, составит 6-7 Махов.



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