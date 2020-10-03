Пашинян назвал условие для начала переговоров по Карабаху

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03.10.2020, 15:48, Новости дня

Переговоры по урегулированию конфликта в Карабахе возможны только после остановки боевых действий со стороны Азербайджана, сообщил премьер Армении Никол Пашинян.

«В случае внешней агрессии задача номер один – защитить население от нападения. Только после этого можно будет говорить о переговорах. В нынешней ситуации широкомасштабной агрессии могу с уверенностью сказать, что народ Карабаха не отступит», – приводит слова Пашиняна ТАСС.

В субботу Армения сообщила, что армия обороны Карабаха остановила широкомасштабное наступление азербайджанских военных.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

В субботу Армения заявила о наступлении Азербайджана в Карабахе. Макрон позвонил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву и призвал к восстановлению режима прекращения огня.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



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