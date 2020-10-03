В ЕС представили план по Белоруссии после Лукашенко: Безвиз и помощь бизнесу

03.10.2020, 15:23, Разное

На прошедшем в четверг саммите Европейского союза премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий представил “Экономический план для демократической Белоруссии”. Он представляет собой программу помощи стране после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко покинет свой пост.

В документе указано, что Европа способна помочь восточному соседу совершить “прыжок к демократии”. Его уже одобрили Венгрия, Словакия и Чехия.

В частности, план предполагает начать диалог о введении безвизового режима между Белоруссией и странами Евросоюза. Кроме того, авторы предлагают организовать инвестиции в белорусскую инфраструктуру при участии Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка.

Кроме того, в “плане для демократической Белоруссии” говорится о поддержке малого и среднего бизнеса страны. Для этого предлагается организовать специальный фонд. Президент Литвы Гитанас Науседа добавил, что белорусскому МСБ также можно помочь с помощью более широкого представительства на европейском рынке.

Ранее члены Европейского союза согласовали вопрос введения санкций против белорусских властей. В санкционный список вошли 40 человек, но по неизвестным причинам Александр Лукашенко в него не попал.