Изобретен новый способ быстрой переработки пластика

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03.10.2020, 15:20, Новости дня

Впервые особый вид бактерий, способствующий быстрой переработке пластика, был найден в Японии. Теперь же ученые из Портсмутского университета предложили специальную технологию очистки планеты от данного материала.

Мусорные свалки переполнены уже пластиковыми бутылками и другими полимерными изделиями, естественный срок разложения которых в природных условиях исчисляется тысячелетиями, напоминают эксперты.

Выведенные японцами бактерии работают как некий «суперэнзим» или фермент, справляющийся с полимерными материалами всего за несколько дней. А новый вид бактерий работает еще в шесть раз быстрее! Столь сжатые сроки позволяют строить промышленные предприятия для утилизации пластика, уточняют ученые. Таким образом, решение одной из самых важных экологических проблем найдено.



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