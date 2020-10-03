 

Создана база данных об изменениях гидроклимата на планете за последние 2 тысячи лет

03.10.2020, 15:20, Новости дня

Самые точные данные об изменения климата на Земле предоставляет новая база данных, над которой работали ученые из разных стран. Россию в ней представляли сотрудники Сибирского федерального университета.

В данном случае, речь идет о гидроклиматических исследованиях, отображающих все изменения и события, произошедшие в природе за последние две тысячи лет, уточняют специалисты.

Для получения более точных данных исследователи использовали анализ изотопов водорода и кислорода, содержащихся в ледниках, древесных кольцах, морских отложениях и прочих «архивах природы». Всего в данном проекте участвовали ученые из более чем полусотни научных учреждений мира. По словам экспертов, это самая большая база данных об истории климата.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.09 / Названы основные признаки старения смартфона

22.08 / «Калашников» представил несколько новинок на форуме «Армия-2020»

16.07 / Памятник Баранову на Аляске уберут, чтобы «не причинять боль» коренным народам

23.09 / В КНДР замечена возможная платформа для перевозки межконтинентальных ракет

27.06 / В Донецкой области коронавирус обнаружили у восьмимесячного ребенка

03.09 / «Мистер Вселенная» ответил на обвинения в домогательствах в отеле в Екатеринбурге

23.09 / Абызову продлили срок ареста

25.06 / Мнения: Поправляя Конституцию, мы продолжаем строить Третью Республику

24.07 / Россиянам дали рекомендации для поездок в Турцию

01.08 / Соловьев резко ответил Польше на обвинение РФ в гибели Качиньского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска