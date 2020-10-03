Создана база данных об изменениях гидроклимата на планете за последние 2 тысячи лет

03.10.2020, 15:20, Новости дня

Самые точные данные об изменения климата на Земле предоставляет новая база данных, над которой работали ученые из разных стран. Россию в ней представляли сотрудники Сибирского федерального университета.

В данном случае, речь идет о гидроклиматических исследованиях, отображающих все изменения и события, произошедшие в природе за последние две тысячи лет, уточняют специалисты.

Для получения более точных данных исследователи использовали анализ изотопов водорода и кислорода, содержащихся в ледниках, древесных кольцах, морских отложениях и прочих «архивах природы». Всего в данном проекте участвовали ученые из более чем полусотни научных учреждений мира. По словам экспертов, это самая большая база данных об истории климата.