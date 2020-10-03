Результаты анализа проб воды у берегов Камчатки станут известны 5 октября

03.10.2020, 15:08, Новости дня

Экологическая ситуация на Камчатке, где специалисты выявили загрязнение участков акватории Авачинского залива, находится под контролем, результаты анализа проб воды будут известны 5 октября, информирует пресс-служба Минприроды.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, чьи слова приводятся в сообщении, заявил, что «ситуация (находится) под контролем федеральных и региональных властей», специалисты Росприроднадзора взяли пробы, передает ТАСС.

«Дополнительную информацию принимают от жителей местные власти и представители Росприроднадзора», – добавил министр.

Министерство уточнило, что экологическая обстановка в данный момент анализируется, создана рабочая группа.

«Результаты (проб) будут известны в понедельник, и мы сможем оценивать ситуацию, используя достоверные данные», – добавили в ведомстве.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова сообщила в Instagram, что ведомство сразу после появления сообщений о ЧП в соцсетях организовало рейд.

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Публикация от Svetlana___Radionova (@_svetlana__radionova_) 3 Окт 2020 в 3:53 PDT

«Отбираем пробы как в самом океане, так и в прилегающих водных объектах – река, ручей, впадающий в океан в этом месте. Дали команду сделать ряд запросов, а также провести мероприятия: конкретное распоряжение о проведении рейда по данному случаю, а не общегрупповое; фото- и видеофиксация материалов в рамках рейда; акт обследования территории; (…) запрос в местный Минздрав о случаях обращения и наличии информации; запрос в Следственный комитет о наличии информации и проверки в рамках их полномочий; запросы в Роспотребнадзор и Росгидромет о наличии информации по загрязняющим веществам; ежедневная справка-доклад о фактическом состоянии дел и проделанной работе», – написала она.

Глава ведомства добавила, что «информация противоречивая – резонанс большой».

«Надеюсь, подключатся правоохранительные органы. Все результаты передаем местным властям и ждем от всех такой же оперативности и открытости», – добавила Родионова.

Напомним, вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Подобная ситуация наблюдается и на других пляжах рядом.

В субботу минприроды Камчатского края сообщило о загрязнении четырех участков Авачинского залива. Между тем Тихоокеанский флот опроверг причастность к загрязнению воды на Камчатке.