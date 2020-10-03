 

Эрдоган заявил о готовности очистить Сирию от боевиков

03.10.2020, 15:08, Новости дня

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что военные Турции готовы очистить от боевиков регионы Сирии, в которых продолжают оставаться террористы.

«Регионы с террористами, которые по-прежнему присутствуют в Сирии, либо будут очищены [от боевиков], как нам и обещали, либо мы придем и сами это сделаем», – сообщил Эрдоган в эфире NTV, передает ТАСС.

Также он отметил, что Анкара не допустит новой гуманитарной трагедии в стране.

Турция будет «принимать решительные меры до тех пор, пока не будет установлена полная стабильность у южных границ», сказал президент.

Осенью 2019 года Анкара объявила о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов.

Президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле заявил, что Турция не будет выводить своих военных из Сирии до тех пор, пока об этом не попросит народ этой страны.

Газета ВЗГЛЯД писала, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.



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