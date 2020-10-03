Российским регионам разрешили самостоятельно отправлять школы на каникулы

03.10.2020, 15:08, Новости дня

Регионам предстоит самостоятельно решать вопрос об отправке учеников на каникулы, сообщил замминистра просвещения Денис Грибов.

«Субъекты Российской Федерации решают [сами]», – сообщил Грибов, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Он отметил, что вопрос о массовом переходе школ на дистанционный формат работы пока не рассматривается.

«Только если возникает какой-то очаг заболевания, то определенное окружение переводится на самоизоляцию. Сейчас во многих школах начинается каникулярный период, в том числе в Москве. Надеемся, что в целом по стране изменится в положительную сторону ситуация», – отметил замминистра.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отправке учеников московских школ на осенние каникулы с 5 по 18 октября включительно. Также в Москве приостановлено посещение детских досуговых организаций. При этом детские сады и дошкольные группы в Москве продолжат работать в обычном режиме.

Однако в Москве с 5 октября закроются учреждения дополнительного образования.

Возвращение школьников с каникул 19 октября будет зависеть от эпидемической ситуации.