 

Российским регионам разрешили самостоятельно отправлять школы на каникулы

03.10.2020, 15:08, Новости дня

Регионам предстоит самостоятельно решать вопрос об отправке учеников на каникулы, сообщил замминистра просвещения Денис Грибов.

«Субъекты Российской Федерации решают [сами]», – сообщил Грибов, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Он отметил, что вопрос о массовом переходе школ на дистанционный формат работы пока не рассматривается.

«Только если возникает какой-то очаг заболевания, то определенное окружение переводится на самоизоляцию. Сейчас во многих школах начинается каникулярный период, в том числе в Москве. Надеемся, что в целом по стране изменится в положительную сторону ситуация», – отметил замминистра.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отправке учеников московских школ на осенние каникулы с 5 по 18 октября включительно. Также в Москве приостановлено посещение детских досуговых организаций. При этом детские сады и дошкольные группы в Москве продолжат работать в обычном режиме.

Однако в Москве с 5 октября закроются учреждения дополнительного образования.

Возвращение школьников с каникул 19 октября будет зависеть от эпидемической ситуации.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09 / Порошенко заболел COVID-19, Фокин оказался на грани увольнения из ТКГ, “Динамо” вышло в группу Лиги чемпионов. Главное за день

14.09 / Навальный отключен от ИВЛ и начал вставать с постели

23.09 / Отправитель отравленного письма требовала снятия Трампа с выборов

05.09 / Назван вероятный срок начала массовой вакцинации от COVID-19 в Москве

06.07 / Голосование по поправкам: уникальная кампания

25.07 / В Южной Корее зафиксирован рекордный прирост новых случаев коронавируса за четыре месяца

28.09 / Польша пригрозила Белоруссии санкциями в обход ЕС

27.08 / Путин о задержании вагнеровцев: Это операция спецслужб Украины и США

12.08 / Найдено объяснение необычной особенности коронавируса

17.09 / В Москве за сутки умерли восемь пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска