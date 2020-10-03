Диетолог рассказала об опасности диеты перед Новым годом

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03.10.2020, 14:53, Разное

Московский диетолог Анжелика Дюваль пояснила Nation News, что диета перед Новым годом опасна для организма. Разгрузочные дни после праздника, наоборот, весьма оправданы, так как выводятся из организма шлаки и токсины.
Консультант по сбалансированному питанию Анжелика Дюваль отметила, что многие женщины за несколько недель до новогодних каникул начинают голодать, чтобы шикарно выглядеть в модном платье, а вот за праздничным столом ни в чём себе не отказывают и, в первую очередь, налегают на жирную пищу. Как результат: страдают печень, поджелудочная железа и микрофлора кишечника. Автор тренингов по здоровому образу жизни и марафонов красоты и молодости объяснила, что разгрузочные дни лучше делать сразу после празднования Нового года, тогда человек помогает своему организму избавиться от шлаков и токсинов.

По словам диетолога, за новогодним столом категорически запрещено передать. Праздничный ужин лучше начать с овощной нарезки, так как растительная клетчатка поможет сократить потребление неправильной пищи. Также Дюваль рекомендует сделать меню или рыбным, или мясным, не нужно есть всё подряд, в ночь с 31 декабря на 1 января организм испытывает большой «пищевой» стресс. Хорошей альтернативой вместо привычной газированной воды послужат домашние компоты, а вот сладости лучше вообще перенести на другой день, информирует издание Nation News.



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