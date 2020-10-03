Заявление Навального о его отравлении сравнили с похабной клоунадой

03.10.2020, 14:48, Новости дня

Заявлениями о том, что за его отравлением якобы «стоит Владимир Путин», Навальный оседлал волну фейковых новостей. Также блогер дал окончательно понять, что он – проект ЦРУ или других западных спецслужб, уверены директор Международного форума муниципалитетов стран БРИКС Энрике Домингес и председатель Национальной арабо-российской ассоциации в России, президент Ассоциации российско-ливанской дружбы Башир Аббас Самаха.

«Будучи не слишком популярным российским оппозиционером, финансируемым силами за пределами России, Навальный оседлал волну фейковых новостей и теперь утверждает, что был отравлен по прямому приказу президента Владимира Путина. Это уже не первый раз, когда Запад пытается дестабилизировать регион и остановить возрождение лидерских позиций России», – пишет в Facebook исполнительный директор Международного форума муниципалитетов стран БРИКС Энрике Домингес.

Старый однополярный мир плетет козни и ложь не только в отношении России, убежден Домингес, но и соседних стран: мы были свидетелями печальной трагедии на Украине несколько лет назад и совсем недавно неудачных попыток в Беларуси, которая умело обезвредила запущенный и отлаженный механизм «цветной революции» в бывшей Советской Республике.

«Навальный, которому никогда не удавалось заручиться поддержкой больше чем горстки сторонников на улицах Москвы, теперь отчаянно пытается воспользоваться 15 минутами славы, которые ему дает Запад, в очередной жалкой попытке повлиять на российскую политику. Но, в конце концов, мы хорошо знаем, что «оппозиционер» из РФ – не что иное, как марионетка вроде Хуана Гуайдо в Венесуэле. Новый многополярный мир возникнет, и это неизбежно», – уверен исполнительный директор Международного форума муниципалитетов стран БРИКС.

На скандальное заявление Навального также отреагировал председатель Национальной арабо-российской ассоциации в России, президент Ассоциации российско-ливанской дружбы Башир Аббас Самаха. «Не успел я обрадоваться тому, что Алексей Навальный все-таки пришел в себя и уже пошел на поправку, как сегодня он решил показать свое истинное лицо. На мой взгляд, дав подобное интервью, он раскрыл тех, кто за ним стоит… Обвинив Владимира Путина в своем отравлении, Навальный окончательно дал понять, что он проект ЦРУ или других западных спецслужб», – считает Самаха.

Политик задается вопросом, зачем российскому лидеру сначала травить Алексея Навального, а потом его спасать? «Зачем вообще Владимиру Путину опускаться до такого тяжелого преступления? Разве Навальный «опасен» для президента России? Абсолютно нет. Возможно, в свою конкурентоспособность Владимиру Путину верит сам Алексей, но никак не здравомыслящие люди», – полагает Самаха.

В свою очередь председатель политической партии «Действие», лидер НКО «Русский Мир Латвии» Руслан Панкратов пишет, что в заявлении Навального его «удивляет даже ни психиатрическая абсурдность» «и даже не та наглость, подлость, лицемерие, цинизм дешевого корма для быдла на паркете из серии «пипл хавает», а «показушная, я бы сказал, нарочито подчеркнутая бравада отказа авторов проекта от простых приемов вуалирования, комуфлирования, засекреченности наконец как самого процесса, так и его целей и задач».

«То ли совсем оборзели от собственной значимости, то ли людей вообще не считают за людей, способных сложить два плюс два. Даже не озадачиваются преподнести историю более менее правдоподобно. Появляется реальное ощущение, что они гордятся тем, что уже и не пытаются что-то скрыть», – считает Панкратов.

Во «во всей этой похабной клоунаде» он считает главным «Северный поток – 2» и попытку не допустить сближения Германии и России. Панкратов убежден, что США не нужно в Европе «сильное, совсем не англосаксонское государство».

На этой неделе блогер Алексей Навальный, который проходит курс реабилитации в Германии, в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил, что за его «отравлением» якобы стоит президент России. В ответ на это пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал подобные обвинения безосновательными, недопустимыми, оскорбительными и неприемлемыми.

Песков сообщил также, что с Навальным работают западные спецслужбы. «Действительно, есть такая информация, я даже могу сказать конкретно: с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления США в эти дни. Не первый раз, когда дают ему разные инструкции», – сказал Песков.

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин тоже заявил, что «совершенно очевидно» – блогер работает со спецслужбами и органами власти западных стран.