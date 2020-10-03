Названа вероятная причина отравления воды у берегов Камчатки
03.10.2020, 14:48, Новости дня
Отравление воды в районе Халатырского пляжа на Камчатке, по предварительным данным, было вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера, принадлежность судна пока не установлена, сообщил источник в экстренных службах Дальневосточного региона.
Источник сообщил, что, по предварительным данным, «мимо пляжа проследовал по морскому пути коммерческий танкер с течью, которая была устранена, но это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол», передает ТАСС.
«Принадлежность судна на данный момент не установлена, ведется поиск», – добавил он.
По его словам, в данном районе «проходят маршруты активного движения морских грузовых судов».
Ранее в Минприроды сообщили, что результаты анализа проб воды у берегов Камчатки станут известны 5 октября.
Напомним, вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Подобная ситуация наблюдается и на других пляжах рядом.
В субботу минприроды Камчатского края сообщило о загрязнении четырех участков Авачинского залива. Между тем Тихоокеанский флот опроверг причастность к загрязнению воды на Камчатке.
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