Названа вероятная причина отравления воды у берегов Камчатки

03.10.2020, 14:48, Новости дня

Отравление воды в районе Халатырского пляжа на Камчатке, по предварительным данным, было вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера, принадлежность судна пока не установлена, сообщил источник в экстренных службах Дальневосточного региона.

Источник сообщил, что, по предварительным данным, «мимо пляжа проследовал по морскому пути коммерческий танкер с течью, которая была устранена, но это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол», передает ТАСС.

«Принадлежность судна на данный момент не установлена, ведется поиск», – добавил он.

По его словам, в данном районе «проходят маршруты активного движения морских грузовых судов».

Ранее в Минприроды сообщили, что результаты анализа проб воды у берегов Камчатки станут известны 5 октября.

Напомним, вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Подобная ситуация наблюдается и на других пляжах рядом.

В субботу минприроды Камчатского края сообщило о загрязнении четырех участков Авачинского залива. Между тем Тихоокеанский флот опроверг причастность к загрязнению воды на Камчатке.