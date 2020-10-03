Мнение: Письмо: “Наболтала лишнего”

03.10.2020, 14:45, Разное

Здесь опять векторная Доярка с Кокеткой.

Теперь получится, что в каждом почти письме они. Раньше мы их к Штурманам относили и к Попрошайкам.

А теперь будем отделять.

По большому счету любой баг – это щипцы, не так уж важно, как его назвать, разные баги – это просто разные формы щипцов. Но выделить самые главные формы щипцов все-таки важно, и зачем нужны именно 12 специфических форм, вы скоро узнаете.

die_kleinez

Здравствуйте Эволюция,

надеюсь, моя история попадет в разбор.

Мне 28, получаю второе высшее образование в Европе.

Он из Колумбии, 34 года, титул доктора, работает айтишником в одной крупной компании.

Мы познакомились в тиндере, он писал, что начал фотографировать, а я тоже иногда фотографирую, но как-то разговор не клеился все равно.

Звал пить коктейли в бар, я как-то резко отказала, он посмеялся и предложил сходить в ресторан. Пообсуждали кухни и условились.

(Кокетка резко отказала, но на ресторан согласилась)

Во время встречи я улетела с одного бокала на голодный желудок после работы и несла чушь, было видно, что ему сложно, но как-то мы все же поболтали о коренных народах Латинской Америки. Еда ему понравилась, оплатил он, сказал, что в следующий раз плачу я.

(Обратите внимание, они “поболтали” о том, в чем она вообще ничего не понимает, а он в этом живет)

В следующий раз я, не дождавшись приглашения, сама пригласила его уже в другой ресторан. Опять чуть опьянела в ожидании еды, в общем встреча была так себе. Я оплатила, хотя он предложил разделить.

Между этими встречами звал в выходные выпить.

(Она категорически не желает идти пить в бар, но набирается в ресторане)

Я как-то совсем отчаялась и напросилась к нему приготовить одно блюдо, которое ему понравилось в моих сторис.

Он сразу подскочил и подготовился.

(Вот это у нее корона равенства. Не то что она напросилась даже, а то, что отметила, как он “подскочил”. Мужчина не может среагировать безразлично на предложение новой девушки прийти к нему в гости. Даже если ее СЗ около нуля. Он естественным образом будет изображать готовность и волнение и даже испытывать это)

Приехала после работы, сразу начали готовить. В итоге у него оказалось столько игрушек, что блюдо подгорело немного, и рис его тоже подгорел.

Поели, посмотрели фильм и стали ложиться. Постелил мне отдельно, звал к себе на кровать, я отказалась, но потом пошла. Лежали, разговаривали, он поцеловал и пустил руку под футболку.

Я увернулась и сказала, что не готова. Он не стал настаивать, немного поговорили, я его обнимала, сказала, что соскучилась по объятиям.

(Девушки, из письма в письмо вот это “не готова”. Это звучит как “я тебя пока не хочу”. И одно дело, когда вы не хотите где-то на прогулке, это нормально не хотеть малознакомого мужчину на прогулке, а когда вы прижимаетесь к нему в постели и не хотите его, то вы просто дуры. Во-первых, фригидные, во-вторых бестолковые, раз без желания залезли в постель к мужчине. Это худшее проявление бага Кокетка – заваливаться в гости, ложиться в кровать и не давать. Вы хотите разогреть, но отмораживаете)

Потом все же ушла отдельно спать.

Утром он приготовил завтрак и мы очень рано вышли, я была первая в офисе. Улыбка до ушей, теперь понимаю, что корона отросла еще больше. Поблагодарила за завтрак.

Была переписка, говорили про семечки и как их щелкать. Я их купила, скинула фотку. Он написал, что хочет научиться, я сказала, что могу научить. В ответ: круто:)

В выходные я встречалась с еще одним парнем в этом городе, и написала колумбийцу, что буду в городе и буду рада его видеть.

Он спросил, когда смогу и сказал, что сможет только на два часа позже, к пяти.

Я ничего не ответила, и к пяти, уходя со встречи с другим, увидела, что он написал еще. Позвонила, он оказался в центре. Я подождала его на вокзале около 20 минут.

Ходили в кафе сначала, потом в азиатскую забегаловку в студгородке. Речь снова зашла про семечки, он попросил показать, как их щелкать, я сказала, может когда-нибудь потом.

И в этот раз вроде общение наладилось, сказал, что всегда смеется, когда со мной. Казался немного влюбленным. Говорили про легенды, конкистадоров, много всего.

(Опять он ей рассказывал про конкистадоров и легенды местные, а у нее “мы”)

Поехали к нему. Посмотрели фильм и шутили все время. Потом говорили про родителей, про жизнь, он меня поцеловал. Я спросила, было ли странно в прошлый раз. Он сказал да, немного. Я сказала, что не хотела торопиться, потому что он мне нравится и я все это время думала о том поцелуе.

И что у меня месячные.

(Векторные Доярки хороши тем, что у них все время месячные в тот день, когда они решили отдаться. Как думаете, почему?)

Всю ночь потом то говорили, то целовались. Он положил мою руку к себе на член, я его потрогала. Потом сказала, что странно, что я утром думала, писать ли ему, а теперь держу его член в руке. Он усмехнулся и согласился.

(Очень важно было сообщить, что она не думала ему писать. Чтобы он понимал, что она любит держать члены в руке, не испытывая к мужчинам ничего особенного. Вот это типичное доярочное: показать, что мужчина ничего не значит, но одновременно схватить его за член. Откуда это у них, понимаете?)

Поболтали еще немного, я неудачно шутила про секс и ушла на другую кровать.

Он еще с вечера сказал, что у него плохая новость и он собирается куда-то с утра.

– я тоже не знала, как сказать, что рано уезжаю.

– а, тогда никаких проблем нет.

С первым автобусом уехала, так и не сомкнув глаз.

Я написала через день, что очень беспокоюсь насчет секса и почти что фригидная. Он сказал, что мы ничего не будем делать, что мне не нравится. Пожалела, что такое написала и его нагрузила этим.

Но потом переписывались, немного флиртовали.

В конце:

– чем занята?

– трусики глажу, а ты?

Утром захожу в вотсап, а там:

– надеюсь, не надо было много гладить

-(скинула огромные бабушкины трусы) всю ночь потратила

Посмеялся.

(И шутки у нее все в короне равенства тоже)

И в итоге я его позавчера снова сама позвала гулять. Он опять назначил встречу поздновато. Сходили в ресторан, я видимо кислыми щами подпортила его настроение, но мы поели, поболтали и как-то все стало вроде получше.

(У Кокеток всегда еще кислые щи. Особенно когда паровоз Доярок заставляет их делать шаги, а потом злиться на это)

Поехали к нему, он попытался посмотреть еще один фильм, а у меня шутить не получается совсем. Пошли спать, поначалу не получилось ничего из-за меня, он сказал, что мы можем смотреть плохие фильмы, шутить и спать в обнимку, необязательно сексом заниматься. Мы поболтали и секс все же случился.

(“Случился” спонтанно, а не был выжат)

Поспали и я ушла в офис в его футболке, он предлагал сходить за завтраком, сонный, я сказала, что перехвачу по дороге.

Он писал потом оказывается вечером, но я как домой зашла, так сразу отключилась и ответила ночью только. Спросил, все ли было хорошо вчера вечером и не странно ли было. Я сказала да.

(Скупо и сурово, чтоб не баловать)

Сегодня он предложил сходить куда-нибудь в субботу в семь вечера, и уехать домой с утра после завтрака, чтобы я могла написать дипломную работу.

И тут у меня корона в который раз сделала кульбит:

– спасибо, что спросил, но дипломную видимо придется начинать незамедлительно

– ок:(

– я бы предложила тебе приехать в мой город, но тебе наверное нет смысла

– я там ни разу не был. Если я приеду, у тебя будет время на написание работы?

– проехали, ты у меня все равно не можешь остаться. Мы же можем встретиться на следующей неделе

– да, так и сделаем

Прокомментировал сторис:

– красивая

Через пару часов:

– твои серьги все еще у меня

Знаю, что все это время я бегала за ним и итог закономерный.

(Тут не совсем ясно, чем она так недовольна. Парень предлагает какие-то встречи. Видимо не захлебывается от восторга, что эта фригидная женщина через пень-колоду выжала из себя и из него какой-то секс. Видите, Кокетки все время хотят доить “настойчивость” и если мужчина сбегает, догоняют и снова доят из него “настойчивость”)

Кажется, была бы я хотя бы рыба, все могло сложиться лучше, но я знаю, что рапан и много наболтала лишнего.

А еще успела заказать ему веселые носки в подарок, когда подумала, что у нас уже отношения:D

(Веселые носки – это щедрый корм. Конечно он того не заслужил пока)

Мне все еще кажется, что между нами есть какая-то связь, много нафантазировала, как я у него там готовлю или мы куда-то ходим ночью фоткать тени и луну.

(Нафантизировала, как она ему готовит кислые щи и тащит по ночам щипцами на романтичные прогулки)

Я открыла хлеборезку и меня крутит, но по-другому и быть не могло.

Пришла в рубрику видимо, чтобы меня переубедили, что все еще будет хорошо. Я хочу то состояние, когда еще шутилось ненатужно.

(Куда она пришла? В рубрику? Она думает, что у меня тут проходной двор и всякий может прийти, а не я выбираю. И пришла с доильным аппаратом конечно, как обычно всюду приходит)

Не хочу обратно в ЗВ и башню, еле выглянув. Но и бегать за ним в короне больше не хочется.

Ударно тренируюсь и дипломную разбирать начала, и меня вроде чуточку отпускает.

В то же время часть меня думает, что можно было дать ему к себе привыкнуть в том формате, который он предлагает, веселиться, пока веселится. Ему от меня все равно ничего не нужно, кроме настроения.

Задело, что он на берегу стал договариваться о том, когда я уеду.

Я все равно бы приехала к себе в город, старалась быть не прилипалой, хоть и хотела бы побыть с ним подольше.

(Ну сидите теперь и жуйте слезы от обиды, что еще сказать)

Спасибо, что прочитали