Мнение: Йемен – “кто есть кто”

03.10.2020, 14:40, Разное

Политическая система Йемена сложна и иногда парадоксальна. Как всегда, союзы зависят от многих факторов. В Йемене ситуация осложняется сильной позицией племени кабила, которое всегда заботится о собственных племенных и зачастую консервативных интересах. Племя можно рассматривать как сеть родственных отношений, выходящую далеко за пределы нуклеарной семьи. Опираясь на сильную племенную базу, бывший президент Али Абдулла Салех показал себя мастером уравновешивания сил страны. Позиционируя себя в качестве посредника или участника сделок между различными фракциями Йемена, Салех удерживал страну вместе в относительном мире, но также создал непрозрачное управление, повсеместную коррупцию и кумовство. Это серьезно подорвало нормальное функционирование политических институтов. Все это оказалось неблагоприятным для прогресса страны.

В племенных обществах решения принимаются в интересах семьи, но это выходит далеко за рамки нуклеарной семьи, охватывая большую группу людей с предполагаемым общим предком, разделенных на племена и кланы с потомками от предков. Таким образом, идентичность не только индивидуальна, но и сильна племенем. Соответственно, оскорбление или клятва, сделанная членом племени, может быть воспринята лично удаленным членом того же племени.

Брак происходит внутри племени, таким образом гарантируя, что собственность (на землю) остается внутри племени. Шейх племени, избранный или наследственный, представляет племя в межплеменных делах. (В таких вопросах иногда важную роль играют некоплеменные сайиды – потомки пророка Мухаммеда, которых часто считают образованными людьми). Правители государства должны консультироваться с шейхами по вопросам, касающимся территории племени.

Северные горы и восточное плато остались в основном свободными от внешнего влияния. На протяжении веков племена управляли собой в постоянно меняющихся союзах. Иногда они расширяли свое правление на юг.

Городские жители также называют себя племенами, потому что кабила являются источником исторической гордости и современной идентичности.

Большинство соплеменников носят оружие в знак независимости и стойкости: пистолет в заднем кармане, автомат Калашникова через плечо и джанбия (изогнутый кинжал) на широком ярком поясе. Влияние правительства Йемена обычно не распространяется на приграничные р-ны. Во многих областях племена все еще автономны. Часто можно встретить патрулирующие тяжеловооруженные пикапы. Племена традиционно блокируют дороги, чтобы вымогать государственное финансирование или брать людей в заложники, чтобы заставить правительство финансировать дороги, школы и медицинские учреждения в отдаленных р-х. Несколько туристов были взяты в заложники за последние два десятилетия, и большая часть Йемена закрыта для туристов в связи с этим еще до войны. В р-х восточного Йемена, где расположены основные месторождения нефти, армия регулярно борется с племенными группами, требующими большей доли доходов от продажи нефти. На юге, а точнее в мухафазе Абьян, в 2010 г,началось восстание салафитов, которое переросло в войну вокруг городов Зинджибар, Хава и Джаар.

На протяжении всей истории Йемена доминировали племена Хамдана, восходящие к Калан. Их территории лежат в центре, к северу и востоку от Саны.

Племена Хамдани делятся на две конфедерации, Хашид и Бакил (так называемые два крыла правительства).

Бывший президент Салех является членом племени санхан, которое принадлежит к хашидам. В результате племена Хашида, хотя их и меньшее количество, доминируют в правительстве, но правительство не контролирует племена: иногда, фактически, наоборот – многие из них все еще автономны.

Могущественные Хашид и Бакил разбросаны по горной местности, от Саады до Ибба. Помимо Ибба, племена принадлежат к менее сплоченной и менее могущественной конфедерации Мадхадж, в которую также входят племена из Хадрамаута.

Народы Тихамы также являются племенами, но они не принадлежат к конфедерации.

Так называемые Ахдам – ​​потомки иммигрантов африканского происхождения – образуют запущенный низший класс йеменцев. Считается, что Ахдам являются потомками христианских эфиопских воинов, вторгшихся в южную Аравию в 6 веке, но позже потерпевших поражение и вынужденных служить йеменскому арабскому населению. Некоторые исследования показывают, что в Ахдам могут также входить коренные йеменцы из Тихамы и более поздние иммигранты с африканской стороны Красного моря. Ахдамы, которые предпочитают называться мухаммашинами (буквально маргинализованные), насчитывается от 250 000 до 500 000 человек, хотя по оценкам активистов ахдама их намного больше, до трех млн. На практике у ахдама отсутствуют многие гражданские права, включая право владеть землей, получать разрешения на строительство или иметь паспорта. Ахдам не имеют права на социальные услуги, и иностранную помощь обычно обходятся стороной. Ахдамы не вступают в брак с йеменскими арабами, а ахдамы по-прежнему выполняют самую черную работу в Йемене. Ахдама можно увидеть повсюду в Йемене, одетого в оранжевые комбинезоны, которые подметают улицы. На улицах Йемена почти нет мусорных баков, поэтому мусора всегда хватает. У каждого строительного блока в Сане есть свой ахдам, чтобы собирать мусор и подметать улицы.

Также подобные ахдам, в Йемене существуют и мазайны – менее известная небольшая группа племенных йеменцев, насчитывающая от 250 000 до 500 000 человек. Мазайна выполняют обязанности парикмахеров, мясников и обслуживающего персонала в хаммаме. Хотя статус Мазайны намного выше, чем у ахдама, обе группы могут быть отнесены к низшим кастам. Сбежать из своего социального положения через смешанные браки с другими группами или иным образом практически невозможно.

Считается, что почти все йеменцы имеют южное арабское происхождение и традиционно считаются потомками Кахтана (хотя на протяжении веков они смешивались с персами, индусами и другими). Йеменские племена не кочуют, а представляют собой оседлые сообщества людей, привязанных к своей сельскохозяйственной или городской территории. Некоторые североафриканские берберы считают, что они произошли напрямую от йеменцев. Многие сахарские племена заявляют о своем происхождении от бану-сулейм, выходцев из Йемена и КСА. Ламтуна, берберское кочевое племя из Западной Сахары, заявляет о своем происхождении из старого южноаравийского королевства Химьяр. Исламская Севилья (называемая Ишбилией) управлялась йеменскими арабами, потомками Бану Лахма.

Ареал племен в Йемене



Начну я все-таки с Арабской Весны.

2011 г, ознаменовал себя тем годом, когда многие племена покинули коалицию Салеха, и возникла гражданская война. В июне 2011 г, Салех был ранен в результате взрыва бомбы в резиденции президента и лечился в КСА. Через несколько недель после своего возвращения в Йемен, Салех подписал соглашение об уходе в отставку и оставлении должности после раннего президентские выборы прошли в феврале 2012 г.

Али Абдулла Салех стал президентом того, что тогда называлось Северным Йеменом (Йеменская Арабская Республика) в 1978 г. Положение Салеха в Йемене долгое время было более или менее бесспорным. Как представитель северного племени Салех пользовался поддержкой центральных и северных племен, а также городской буржуазии. Самой сильной базой Салеха была армия, из которой он вырос как офицер (полковник), чтобы стать президентом в 1978 г. Первоначально Салех пользовался широкой народной поддержкой по всей стране, хотя он всегда был менее популярен среди южан, чем среди своих соотечественников из центра и севера. Салех создал сложную политическую систему, основанную на родоплеменных отношениях, своеобразную пирамиду власти. На вершине пирамиды сидел сам Салех, окруженный членами его клана – сыновьями и племянниками, – которые, в свою очередь, были окружены другими членами его племени санхан. Все участники первого круга занимали ключевые позиции в большой и доминирующей, хотя и раздробленной, йеменской армии. Члены племени из всех слоев общества могли найти опору на всех других уровнях пирамиды, обеспечивая себе и своим родственникам высокие должности и широкие возможности для бизнеса. Эту систему пирамиды подорвали несколько слабостей. Основной слабостью системы была ее цель: накопление богатства племени, а не развитие Йемена в целом. Еще одной слабостью была слишком узкий круг доверия, где нашли место только кровные родственники Салеха. Это вызвало недовольство у тех влиятельных людей, с которыми должным образом консультировались на протяжении всей истории Йемена, но теперь в значительной степени и все более пренебрегали, получая лишь небольшую долю прибыли. Еще одна серьезная слабость заключалась в том, что члены племени все больше отделялись от группы, которую они представляли, создавая свои собственные кланы-племена.

Движение хуситов (аль-Тутиюн) состояло из маргинализированных северян, последователей Хусейна Бадра Эддина аль-Хути, который поднял восстание, которое с 2004 г, переросло в партизанское ведение войны. Эти войны становились все более дорогостоящими и жестокими. С 2007 г, на юге развивалось все более громкое южное движение (аль-Харик аль-Джануби). Движение состоит из бывших государственных служащих, а также из забытых южных племен и других. Все они указывают на процесс усиления политической и экономической маргинализации Юга после войны 1994 г, и, в целом, на господство Севера на Юге. Около 80% нефтяных доходов Йемена поступает от нефтяных месторождений на юге, но в основном они использовались для финансирования системы, которая при Салехе стала более чем когда-либо основанной на патронаже. За прошедшие годы протесты на Юге были встречены “репрессиями”. Видные лидеры и активисты подвергались преследованиям, избиениям и арестам. В результате требования о децентрализации постепенно сменились призывами к отделению. В преддверии краха в 2011 г, Йемен неоднократно предупреждался об уровне коррупции, которая всегда была широко распространенной на этой территории. В 2010 г, – Transparency International поставила Йемен на 142-е место в общемировом списке из 178, по сравнению со 137-м в 2007 г,с оценкой 2,2 (из 10), по сравнению с 2,5 в 2007 г, и 2,7 в 2004 г.

В марте 2011 гб под влиянием народного восстания, которое, в свою очередь, было вызвано так называемой арабской весной в АРЕ и Тунисе, эти дестабилизирующие факторы оказались слишком сильными, и пирамида рухнула. В июне Салех был ранен в результате ракетного обстрела, лечился в КСА. В ноябре 2011 г, Салех подписал соглашение об уходе в отставку, пообещав оставить свой пост. Салех передал свои президентские полномочия вице-президенту Хади, который должен был заниматься государственными вопросами в течение 90 дней до досрочных президентских выборов в феврале 2012 г, на которых Хади был единственным кандидатом. Хади принял присягу 25 февраля 2012 г и в настоящее время является президентом Йемена.

Теперь Шура.

Маджлис аш-Шура, – парламента Йеменаэто крайне важный орган власти в племенных делах, который был включен в политический Ислам. Правители государства должны консультироваться со знающими и авторитетными лицами при принятии важных решений. Правители Йемена практиковали шуру на протяжении всей истории, тем самым укрепляя единство страны. Нынешний формальный Меджлис аш-Шура возник после внесения изменений в конституцию 2001 г Меджлис аш-Шура состоит из 111 членов, все из которых назначаются президентом. Согласно традиции, места занимают шейхи (вожди племен), кади (судьи) и сайиды (потомки пророка Мухаммеда, которых часто считают образованными людьми). По конституции Маджлис аш-Шура выполняет консультативную роль. Проекты и предложения проходят через Шуру до голосования в Парламенте. Шура также может иметь решающий голос в некоторых важных законодательных вопросах. Когда его члены назначаются, его роль и функции не всегда прозрачны.

Йеменская социалистическая партия.

Социалистическая партия Йемена (аль-Хизб аль-Иштиракия аль-Ямания), остаток бывшего социалистического государства Южный Йемен, пользовалась сильной поддержкой со стороны юга сразу после объединения, но потеряла популярность из-за внутренних раздоров и войны между странами 1994 г. Партия остается популярной в Адене, но не пользуется большой поддержкой в ​​других местах. Однако ее нынешний секретарь Ясин Саид Нуман пользуется всеобщим уважением и, вероятно, сыграет определенную роль в постсалехскую эпоху. Нуман также является официальным лидером Сторон Совместного Совещания.

Совместное совещание сторон.

Партии Совместного Совещания (Ахзаб аль-Лика аль-Муштарак) – это организация, созданная в 2005 г, объединяющая две основные оппозиционные партии в Йемене, Ислах и ИСП, а также три второстепенные партии: Аль-Хак, Юнионистскую партию и Партия Союза Народных Сил. На президентских выборах 2006 г, поддержала единого кандидата, противостоящего давнему президенту Салеха, собрав на удивление 22% всех голосов за Фейсала бин Шамлана.

Южный переходный совет (ЮПС).

Главная сила Южного Йемена – Южный переходный совет (ЮПС). Он базируется во временной столице Адене и возглавляется бывшим губернатором города Айдарусом аль-Зубайди. ЮПС, , поддерживаемый ОАЭ, был создан в мае 2017 г, как политическое движение, стремящееся отделить южную часть страны от севера.

С начала “Арабской весны” в 2011 г, ОАЭ заняли четкую позицию против подъема “Братьев-мусульман” в арабском мире. В Йемене ОАЭ поддерживают боевиков на юге, чтобы помешать исламистской партии Ислах, членской организации Братьев-мусульман и главному союзнику президента Абд-Раббу Мансура Хади, стать альтернативой хуситам, поскольку Хади не пользуется широкой поддержкой в Йемене.

Аль-Зубайди был командиром южных вооруженных группировок, сражавшихся бок о бок с возглавляемой КСА коалицией и международно-признанным правительством Хади против хуситов.

Аль-Зубайди впоследствии оторвался от президента и сформировал ЮПС из 26 членов при очевидной поддержке ОАЭ, когда Хади уволил его с поста губернатора Адена, обвинив его в нелояльности. За прошедшие два года ЮПС де-факто контролировал мухафазы Аден, Лахдж, Абьян, Аль-Далиа и часть Шебвы, бросая вызов авторитету как Хади, так и хуситов.

Силы безопасности ЮПС, которые, по оценкам, насчитывают около 90 000 боевиков, захватили Аден у сторонников Хади в начале августа 2019 г. В типичном для Йемена стиле, побежденные силы не были разоружены и задержаны. По меньшей мере 38 человек были убиты за три дня боев, прежде чем возглавляемая КСА коалиция и ОАЭ выступили посредниками в возвращении города под лоялистский контроль.

Лидеры ЮПС подтвердили, что совет по-прежнему является частью антихуситской коалиции и останется таковой, но усилия КСА-ОАЭ по примирению сепаратистов и Хади, который с марта 2015 г, живет в изгнании в Эр-Рияде, принесли свои плоды.

Ахмед бин Фарид, представитель ЮПС в Европе, сказал после разборок в Адене: “Мы согласны поехать в Эр-Рияд для переговоров, мы все еще привержены коалиции, но мы не откажемся от нашего требования государства. Никто не примет объединенный Йемен. Южный Йемен до недавнего времени был независимым государством. Мы хотим вернуться в нашу страну”.

Сепаратистские движения и настроения почти так же стары, как сам объединенный Йемен. Бывшая Йеменская Арабская Республика или Северный Йемен во главе с Али Абдуллой Салехом и Народная Демократическая Республика Йемен или Южный Йемен во главе с Али Салимом аль-Бейдом мирно объединились 22 мая 1990 г, в Республику Йемен. Три года спустя аль-Бейд, тогдашний вице-президент, отступил в свою бывшую столицу Аден, сердито жалуясь на господство северян и требуя немедленного отделения и восстановления Южного Йемена.

В мае 1994 г, между севером и югом вспыхнула гражданская война, которая закончилась через два месяца унизительным поражением южан и господством Салеха в Сане. С тех пор южане продолжают сетовать на политическую и экономическую маргинализацию, изоляцию, исход и последствия войны 1994 г, особенно для южных военнослужащих, тысячи из которых были досрочно уволены или просто уволены.

Продолжающаяся маргинализация юга привела к формированию первого открыто сепаратистского движения под названием аль-Хирак аль-Гануби в 2007 г. Под руководством откровенного южного политика Хасана Баума аль-Хирак, который возглавил протесты и потребовал отделения. Правительство Саны отреагировало на протесты жестко, что еще больше усилило сепаратистские тенденции.

Падение режима Салеха в 2011 г, и ослабление власти центрального правительства по всей стране побудили аль-Хирак активизировать свою деятельность и расширить свою поддержку на юге. Это привело к тому, что шиитские (заидские) хуситы захватили Сану в сентябре 2014 г, что было неприемлемо для подавляющего большинства суннитов юга.

И Баум, и аль-Зубайди известны своими связями с аль-Бейдом. Сообщается, что после своего изгнания в Ливан, аль-Бейд был активным борцом за отделение при скрытой поддержке ИРИ, пока он не был вынужден переехать в Австрию в 2016 г.

Есть также более мелкие и менее важные сепаратистские движения и действия в других р-х на юге. Например, многие жители мухафазы Хадрамаут выразили стремление к независимости, утверждая, что мухафаза отличается от остальной части страны.

Реально ли разделение?

Южные сепаратисты сильнее, чем когда-либо прежде, воспользовавшись продолжающейся войной против хуситов на севере, чтобы укрепить свои позиции. Но является ли разделение реальной и достижимой целью? Юг составляет около двух третей Йемена, так что это в любом случае не незначительная территория. Кроме того, север и юг неразрывно интегрированы в социальном и экономическом плане. ЮПС пользуется широкой поддержкой только в мухафазах Аден, Лахдж и аль-Дхалия. Еще одним важным фактором является то, что 80% нефтяных запасов Йемена находится на юге, и ни одно правительство в Сане не может позволить себе управлять страной без них. Даже иностранные сторонники сепаратистов, а именно ОАЭ, не могут позволить себе последствий независимого юга. Это географически далеко от ОАЭ, нет общих границ. Затяжная гражданская война обойдется стране с населением всего 3% от размера Йемена слишком дорого, независимо от того, насколько она богата. Более того, проблемы, создаваемые разделенным и потенциально беззаконным Йеменом, вероятно, перекинутся на соседние КСА и Оман.

Любая серьезная попытка разделить Йемен неизбежно затянет текущий конфликт, усугубив гуманитарный кризис и сделав страну еще более уязвимой для регионального и международного вмешательства.

Хуситы.

Хотя изначально война была направлена ​​на поражение хуситов, заидского-шиитского движения, основанного в 1990-х гг после объединения Южного Йемена и Северного Йемена, они продолжают доминировать в конфликте, как с точки зрения территориального контроля, включая укрепленные горные р-ны и столицу. Сила хуситов может быть объяснена рядом факторов, наиболее важными из которых являются: наличие централизованного командования, твердая идеология, основанная на доктрине Заиди, и прочное ядро ​​членов, которые утверждают, что являются потомками Пророка Мухаммеда через Династию Хашимитов, правившая некоторыми частями Йемена более тысячи лет. Точное число Хашимитов в Йемене неизвестно, но, по оценкам, они составляют 4,2% населения, что составляет десятки тысяч боевиков, готовых пожертвовать своей жизнью. Это в дополнение к их контролю над государственными учреждениями, в частности, армией и службами безопасности.

В начале войны хуситы потеряли важные р-ны, в частности то, что раньше было Южным Йеменом. Позже они потеряли и южную часть западного побережья. Однако они смогли противостоять атакам своих местных противников, поддерживаемых саудовской коалицией, состоящей в основном из суннитских стран, и не было значительных поражений в укрепленных р-х в горах. Им также удалось сохранить контроль над портом Ходейда, который является жизненно важным пунктом доставки продуктов питания, топлива и медикаментов.

Хуситы полагаются на местные источники финансирования в силу своего контроля над государственными учреждениями, а также на поддержку ИРИ, особенно военную, точные масштабы которой остаются неизвестными. Размер ВС хуситов также неизвестен, но, по оценкам, они составляют около 100 000 бойцов. Это в дополнение к бригадам распущенной йеменской армии, которые также перешли под контроль хуситов.

Несмотря на свою силу, хуситы не смогли взять под свой контроль остальную часть Йемена по разным политическим, военным и религиозным причинам. Например, большинство центральных и южных регионов придерживаются шафитского ордена суннитского ислама, что делает из них автоматически противников хуситов.

Абд-Раббу Мансур Хади, который живет в изгнании в КСА, признан во всем мире законным президентом Йемена. Он пришел к власти в результате политического урегулирования, спонсированного КСА, в конце 2011 г, после восстания против президента Али Абдуллы Салеха. Хади не должен был оставаться у власти более двух лет. Однако неустойчивое политическое урегулирование и начало войны означало, что он оставался фактическим лидером, хотя и потерял всякую легитимность. Теоретически правительство Хади контролирует более 70% территории страны и около 30% населения. Однако этот контроль в значительной степени символичен. Некоторые места, такие как город Аден, фактически находятся под контролем враждебных ему сил. Хади номинально возглавляет Всеобщий народный конгресс, который он унаследовал от Салеха, но партия больше не имеет фактического присутствия на местах, за исключением некоторых племенных территорий в центральных и северных регионах, которые борются с хуситами по религиозным мотивам. В любом случае, все р-ны, находящиеся под властью Хади, прямо или косвенно управляются КСА и ОАЭ, которые обеспечивают финансовую и военную поддержку и международное признание этой власти. Без этого авторитет Хади угаснет, потому что его правительство не пользуется значительной поддержкой внутри Йемена, а большинство сил, сражающихся под его эгидой, связаны с политическими партиями и другими участниками, имеющими собственные планы.

Партия “Аль-Ислах” – это коалиция племенных и религиозных элементов, берущая свое начало от “Братьев-мусульман”. По состоянию на 2014 г, это была вторая по величине политическая партия после Всеобщего народного конгресса. Его влияние продолжало расти после начала войны, потому что это была основная партия, сопротивлявшаяся влиянию хуситов на севере. В результате их военная база резко расширилась, и большая часть сил в северных р-х, составляющих Национальную армию, перешла под эффективный контроль аль-Ислаха.

Сила Аль-Ислах сосредоточена в богатой нефтью и газом мухафазе Мариб и близлежащих мухафазах Аль-Джауф и Таиз, где она контролирует местные органы власти, финансовые ресурсы, ВС и силы безопасности. По некоторым оценкам, эти силы насчитывают сотни тысяч.

Кроме того, у партии есть члены по всему Йемену, хотя их деятельность ограничена в р-х, контролируемых хуситами или сепаратистами. Несмотря на это, партия является одной из наиболее организованных политических сил, способных мобилизовать людей для целей выборов, а ее члены доминируют на наиболее важных позициях в законном правительстве и его СМИ. Однако это доминирование может быть недолгим. У партии нет местных союзников, и любая поддержка, которую она в настоящее время получает со стороны КСА, скорее всего, закончится, если хуситы потерпят поражение или на смену ей придет другая политическая сила, такая как Всеобщий народный конгресс.

Основа главной оппозиционной партии Ислах, является племенные отношения, консервативный Ислам такой. Ислах можно охарактеризовать как мусульманское братство в Йемене, поскольку оно отстаивает исламские принципы и выступает.

Ислах занимает особое положение на политической арене благодаря его лидеру шейху Абдулле аль-Ахмару, который умер в 2007 г, Аль-Ахмар долгое время был шейхом хашидов, самой могущественной племенной федерации. Под руководством аль-Ахмара Ислах сначала объединился с ВНК (Всеобщий народный конгресс) Салеха. Ислах и аль-Ахмар также поддерживали Салеха на всех президентских выборах, кроме последних. В 2005 г, Ислах объединился с группой оппозиционных партий, получившей название Партии совместного совещания (ПСС). После смерти аль-Ахмара его старший сын Садик возглавляет федерацию племен Хашид, а его брат Хамид возглавляет Ислах. Хамид – один из самых сильных кандидатов в гонке на пост президента Йемена. Считается, что у аль-Ахмаров есть своеобразное внутреннее “посольство” в Сане.

Пуританские и умеренные крылья Ислаха.

У Ислаха есть еще одно лицо – Абдул Маджид аль-Зиндани. Аль-Зиндани представляет пуританский ваххабитский (или салафитский) ислам, зародившийся в КСА. Саудовцы профинансировали создание так называемых “научных центров” по ​​всему Йемену, где молодые люди получают образование в соответствии с верованиями ваххабитов. Сообщается, что студентам, посещающим занятия в этих учреждениях, предлагается финансовое вознаграждение, что помогает сделать ваххабизм более популярной формой ислама, чем традиционный заидитский шиизм. Аль-Зиндани – фигура неоднозначная, которая была связана с Усамой бен Ладеном и Аль-Каидой. Неясно, какая из двух фракций – племенная фракция аль-Ахмара или пуританская фракция салафитов – доминировала в партии после смерти аль-Ахмара.

Третья важная фигура в Ислахе – Мохаммед Кахтан, официальный лидер Ислаха и представитель ПСС. Кахтан представляет более умеренное крыло Братьев-мусульман в Ислахе, но не ожидается, что он будет играть важную роль в будущем.

Салафиты.

Консервативные суннитские салафиты активно и эффективно борются с хуситами на нескольких фронтах, включая Аден, Таиз и западное побережье. Идеологические конфликты между двумя группами были основной мотивацией для салафитов участвовать в войне. Члены возглавляемой КСА коалиции, в частности ОАЭ, использовали эту идеологическую мотивацию, сформировав большие силы салафитских боевиков и разместив их на более чем одном фронте, включая саудовско-йеменские приграничные р-ны, где хуситы регулярно атаковали крупные саудовские города с помощью беспилотников и баллистических ракет.

В некоторых южных регионах они развернуты как силы пояса безопасности и элитные силы, в р-х западного побережья они действуют как большие бригады, а в Таизе – как группа Абу аль-Аббаса. Салафиты возглавили кампанию против хуситов в Таизе и р-х западного побережья, а также в большинстве р-в юга.

Точное количество боевиков-салафитов неизвестно, но по некоторым оценкам их более 30 000 человек. Их главная слабость – разобщенность, отсутствие политической организации и опыта, а также экстремистские убеждения, которые делают их похожими на “Аль-Каиду” и ИГИЛ с точки зрения поведения и идеологии. Поэтому они считаются одной из движущих сил насилия в стране и потенциальным источником террористических движений в будущем.

Аль-Каида.

“Аль-Каида” в Йемене была самым активным филиалом экстремистской организации в мире, хотя ее активность за последние два года снизилась. Это последовало за установлением контроля над рядом важных территорий на ранних этапах войны, в частности, Мукалла, столица мухафазы Хадрамаут. В тот период организация ограничила свое публичное присутствие некоторыми отдаленными горными р-ми на юге и северными мухафазами Мариб и Аль-Байда. Это оказалось новой тактикой противодействия военному давлению со стороны ОАЭ, их местных союзников и американской авиации. Считается, что у “Аль-Каиды” до сих пор есть несколько тысяч сторонников в Йемене и значительные финансовые ресурсы получены во время ее контроля над Мукаллой. В любом случае “Аль-Каида” и ее аналог, ИГИЛ, остаются опасными организациями, которые могут действовать в любое время, и их трудно победить, учитывая хаотичную ситуацию в стране.

Второстепенные группировки.

В конфликте участвуют несколько других второстепенных участников, в том числе те, которые связаны с определенным регионом, например, сопротивление Тихамы на западном побережье, элита Хадрами, которая контролирует южную часть мухафазы Хадрамаут, и элита Шабвани, которая контролирует большую часть мухафазы Шабвах и так называемая республиканская гвардия, которую возглавляет Тарик Салех, племянник бывшего президента. Все они поддерживаются ОАЭ.

Цитадель Заиди и королевская колония Аден.

Заидские имамы правили Северным Йеменом с 873 по 1962 гг, после того как местные племена пригласили первого заидийского имама приехать и урегулировать племенные споры. Заидитский имам возглавляет шиитскую ветвь, именуемую “пятерками”, последователями имама Зайда. Они ненадолго основали государства на севере ИРИ, но их оплотом был Йемен. Начиная с 9 века и далее заидские имамы были постоянным фактором йеменской политики, временами распространяя свое правление до Тайза. Заидские имамы, которые были теократами, а не военачальниками, никогда полностью не контролировали племена северного Йемена. В течение одиннадцати веков их правления – во время которого они перемещали столицу из Саада в Сану и обратно в Тайзз – племенные восстания часто вспыхивали по всей стране. На юге и в далеком Хадрамауте меньшие династии, племена и шейхи оспаривали правление заидитов. В 19 веке османы ненадолго вернулись к власти, но им тоже не удалось управлять всей страной. На севере племена заиди легко устояли против османов, в то время как королевская колония Аден и ее протектораты на юге Йемена с 1839 г, находились в руках Британии. Британцы контролировали Аден и его ближайшие окрестности, чтобы обезопасить стратегически расположенный остров Перим в Баб-эль-Мандабе – вход в Красное море – и вместе с ним важный морской путь в Азию. Аден также обладал естественным портом, где дальнемагистральные корабли могли пополнять припасы. Британское правление не выходило далеко за пределы Адена, где они заключили союз с местными шейхами, названный Миром Инграма. Османская империя же погибла после поражения в 1МВ. Йеменом уже тогда управлял заидский имам Яхья, за исключением королевской колонии Аден, которая находилась под контролем британцев. Он и его преемники управляли страной под названием всемирно признанного Йеменского королевства мутаваккилитов. В 1934 г, Йемен уступил КСА северную мухафазу Асир. Имам Яхья и его сын и преемник имам Ахмад отрезали Йемен от внешнего влияния почти на пятьдесят лет. Похищая племенных сыновей в качестве краткосрочного средства принуждения к повиновению, Имам Яхья отчуждал племена, на которых основывалось его военное правление. Было несколько восстаний, но имамы всегда побеждали. Однако в 1962 г,республиканское восстание при поддержке египетской армии и пострадавших племен изгнало четвертого имама аль-Бадра в КСА .Йеменская Арабская Республика (до объединения ее обычно называли Северным Йеменом) в 1972 г. Его старший сын Агиэль бин Мухаммад аль-Бадр, носящий титул “король (Малик) Йемена”, живет в изгнании в Лондоне.

Исмаилиты.

Исмаилитская ветвь шиитского ислама прибыла в Йемен с империей Фатимидов, правившей в Египте с 8 по 10 вв. Исмаилиты, изначально отличались от господствующего шиизма по вопросу о наследовании шестого имама. Однако с тех пор они перешли к более либеральной религиозной позиции, разделившись на ряд сект. Исмаилитский Ислам имел тенденцию распространяться на восток, в Индию и некоторые части ИРИ, но анклавы можно найти также в таких странах, как Турция, САР и Йемен. Только 1-2% йеменцев считают себя исмаилитами (йеменские исмаилиты называют себя тайибами). Они также известны как аль-Бора (от гуджаратского слова, означающего “торговцы” – это обозначение обращенных в исмаилитский ислам за пределами Йемена). Аль-Бора – известные торговцы, у которых есть собственный рынок недалеко от Баб-эль-Ямана, рынка под открытым небом в Старом городе Саны.

Исходя из вышеизложенного, ясно, что нынешний баланс сил не позволяет победить ни одной партии. В то же время эта ситуация не может привести к реалистичной формуле мира из-за характера конфликтующих сил. Основные действующие лица, такие как хуситы, партия “Аль-Ислах”, салафиты и “Аль-Каида”, по сути, являются тоталитарными религиозными движениями, которые не приемлют политический плюрализм. Сепаратистские и региональные силы могут разделить государство и монополизировать власть в определенных областях, что означает, что они не могут быть частью какого-либо совместного политического процесса. Однако их исключение почти наверняка увековечит конфликт, который можно поддерживать на неопределенный срок за счет средств богатых стран Персидского залива.

Что же до самого Йемена.

То, Йемен имеет второстепенное геополитическое значение для остального мира. Порт Аден и его контроль над Баб-эль-Мандабом, узким проливом на южной оконечности Красного моря, на протяжении всей истории привлекали стратегический интерес военно-морских держав. Остальная часть страны оставалась относительно изолированной от внешнего мира до конца правления имамата в 1962 г.