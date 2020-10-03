Похудевшая к 70-летию Надежда Бабкина удивила фанатов нездоровой полнотой

03.10.2020, 14:17, Разное

Российская певица Надежда Бабкина дала юбилейный концерт «Модная, народная» в честь своего 70-летия, удивив фанатов нездоровой полнотой. Мероприятие должно было пройти ещё в марте, но из-за пандемии его перенесли на осень.

Эстрадная исполнительница Надежда Бабкина пояснила в Сети, что дату бенефиса выбрала не случайно – это день её ангела (День памяти святых мучениц Веры, Надежды и Любови). Певица сердечно поблагодарила коллег из театра «Русская песня» и друзей за праздник, а также сообщила, что телеверсия концерта состоится на Первом канале 4 октября в 17.05. Фанаты отметили, что звезда как всегда бесподобна, самая искренняя и честная артистка на сцене России, а некоторые заметили, что она возвращается к прежним формам.

Надежда Бабкина этой весной похудела на 22 килограмма по двум причинам: артистка хотела привести себя в форму к юбилею, но болезнь тоже внесла свои коррективы. Основатель вокального ансамбля «Русская песня» некоторое время находилась в коме с серьёзным повреждением лёгких. Из-за перенесённого недуга певица ещё сильнее похудела, чем напугала поклонников, а теперь они отмечают, что звезда снова набирает вес, передаёт «Слово и Дело».