 

Собчак накануне 39-летия испугалась ухода мужа

03.10.2020, 14:08, Новости дня

Телеведущая Ксения Собчак призналась, что переживает из-за своего возраста: в ноябре ей исполняется 39, теперь она беспокоится из-за возможного ухода режиссера Константина Богомолова к более молодой женщине.

Собчак в Instagram написала, что не понимает, почему мужчины «за 40» выбирают «для «второго брака» двадцатилетних девушек».

«Разные поколения, разные книги и интересы… Но, видимо, хорошая кожа, запах и восхищение в глазах все-таки важнее для удовольствия жизни», – предположила телеведущая.

Она попросила подписчиков высказать свое мнение по этому вопросу.

«А то 39 скоро, я начинаю (…) нервничать!», – добавила она.

Напомним, в 2019 году состоялась свадьба Собчак и Богомолова. Молодожены катались в открытом катафалке. Затем они обвенчались в храме Большего Вознесения.



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