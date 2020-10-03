Собчак накануне 39-летия испугалась ухода мужа
03.10.2020, 14:08, Новости дня
Телеведущая Ксения Собчак призналась, что переживает из-за своего возраста: в ноябре ей исполняется 39, теперь она беспокоится из-за возможного ухода режиссера Константина Богомолова к более молодой женщине.
Собчак в Instagram написала, что не понимает, почему мужчины «за 40» выбирают «для «второго брака» двадцатилетних девушек».
«Разные поколения, разные книги и интересы… Но, видимо, хорошая кожа, запах и восхищение в глазах все-таки важнее для удовольствия жизни», – предположила телеведущая.
Она попросила подписчиков высказать свое мнение по этому вопросу.
«А то 39 скоро, я начинаю (…) нервничать!», – добавила она.
Напомним, в 2019 году состоялась свадьба Собчак и Богомолова. Молодожены катались в открытом катафалке. Затем они обвенчались в храме Большего Вознесения.
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