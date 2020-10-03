МИД Германии отказал посольству РФ в консульском доступе к Навальному

03.10.2020, 14:08, Новости дня

МИД Германии отказал посольству РФ в консульском доступе к блогеру Алексею Навальному, информирует Министерство иностранных дел России.

В МИД РФ указали, что Генпрокуратура передала Германии уже четвертый запрос об оказании правовой помощи в связи с ситуацией с Навальным, передает РИА «Новости».

Указывается также, что Москва расценивает заявление о якобы отсутствующей в РФ готовности к диалогу с ФРГ по профильным двусторонним механизмам как откровенную ложь.

Ранее в Германии заявили о связи возможных санкций против РФ с выводами ОЗХО.

Ранее Берлин заявлял, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.