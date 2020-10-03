 

МИД Германии отказал посольству РФ в консульском доступе к Навальному

03.10.2020, 14:08, Новости дня

МИД Германии отказал посольству РФ в консульском доступе к блогеру Алексею Навальному, информирует Министерство иностранных дел России.

В МИД РФ указали, что Генпрокуратура передала Германии уже четвертый запрос об оказании правовой помощи в связи с ситуацией с Навальным, передает РИА «Новости».

Указывается также, что Москва расценивает заявление о якобы отсутствующей в РФ готовности к диалогу с ФРГ по профильным двусторонним механизмам как откровенную ложь.

Ранее в Германии заявили о связи возможных санкций против РФ с выводами ОЗХО.

Ранее Берлин заявлял, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. 

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / В Хорватии подводят итоги выборов в Парламент

12.08 / Египет понадеялся на скорое открытие авиасообщения с Россией

12.08 / В Google собрались создать самую обширную сеть для оповещения о землетрясениях

06.07 / Киев соответствует условиям смягчения карантина – Минздрав

03.07 / Путин оценил флаг ЛГБТ на здании американского посольства

27.06 / В ставропольском избиркоме пояснили ситуацию с инфицированными сотрудниками комиссий

29.07 / США и Австралия намерены расширять военное сотрудничество на фоне напряженности с Китаем

17.08 / “Нельзя заглушить голос многотысячных протестов”. В ОП отреагировали на слова Лукашенко о “приказе” Украины провести новые выборы в Беларуси

11.09 / США озвучили планы испытаний гиперзвукового оружия

06.09 / Президент Трамп поздравил американцев с Днем труда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска