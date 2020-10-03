Медики рассказали, какая добавка поможет убрать «плохой» холестерин

03.10.2020, 13:53, Разное

В настоящее время миллионы людей сталкиваются с проблемой «плохого» холестерина. Отечественные медики рассказали, какая добавка поможет решить эту проблему.

Нездоровый образ жизни – основная причина появления вредного холестерина, который провоцирует возникновение жировых отложений в кровеносных сосудах, чем вызывает сердечно-сосудистые заболевания и приводит к проблемам со здоровьем, в том числе и к плачевным последствиям. Диетологи уверяют, что магний – эта находка для людей, желающих избавиться от накопившегося в организме ЛПНП-холестерина. Именно эта добавка снижает концентрацию «плохого» и повышает уровень «хорошего» холестерина.

Надёжным источником магния считаются зелёные овощи (броколли, капуста, листья салата), этим питательным веществом славятся и такие продукты, как пшеничные отруби, тыквенные семечки, какао-порошок, а также бананы, кунжут и орехи. Суточная норма Mg для мужчин – 400 мг, для женщин – 300 мг. Специалисты по здоровому питанию напоминают, что при употреблении витаминно-минеральных комплексов, содержащих магний, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.