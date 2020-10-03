Крушение Ан-26. Кучер ответил на упреки со стороны спикера командования Воздушных сил Игната

Відповідь на закиди спікера Повітряних Сил ЗСУ щодо авіакатастрофи АН-26

Записав відповідь на маніпулятивні закиди на мою адресу з боку спікера Командування Повітряних сил Юрія Ігната.⠀Шановний пане Юрію, маю сумніви щодо того, що ваші оціночні судження на мою адресу є офіційною позицією Міністерства оборони України.⠀Якщо вам особисто досі «незрозуміло, звідки в мене така інформація», то я вам нагадаю, що як голова Харківської ОДА я був одним з перших на місці трагедії та разом з керівниками інших служб керував рятувальними роботами в оперативному штабі. А також входжу до складу урядової комісії на чолі з віце-прем’єром Олегом Уруським.⠀Не треба бути фахівцем в галузі авіації, щоб звернути увагу суспільства на опубліковані факти щодо обставин трагедії. Зокрема, висловити занепокоєння тим фактом, що посадка АН-26 з курсантами на борту затрималася через те, що в цей час на посадку заходив інший борт.⠀Нагадую, що останні три доби ці факти приховувалася, і були спроби замовчати цю інформацію.⠀Враховуючи те, що слідство публічно визнало той факт, що був інший літак, суперечливість ваших заяв на мою адресу вражає.⠀Адже я говорю про те саме, і вимагаю дати людям правду – який це був борт?⠀Хто був на ньому і чому справний борт отримав пріоритет на посадку перед несправним літаком?⠀Ви закидаєте мені, що я не був на аеродромі й не бачив, як там приймаються рішення?⠀То поясніть усім нам, ким і чому було прийнято рішення затримати несправний літак з дітьми у небі.⠀Вважаю, що слідство має неупереджено розслідувати всі обставини трагедії та визначити ступінь відповідальності людей, які того трагічного вечора відповідали за технічний стан літака АН-26 та тих, хто керував польотами і ухвалював рішення щодо пріоритетності посадки бортів на аеродромі під Чугуєвом.⠀Вимагаю, щоб винні в авіакатастрофі АН-26 були названі й покарані.⠀Надалі прошу вас утриматися від маніпулятивних заяв та медійних конфліктів, які мають на меті лише відволікання уваги суспільства від обставин трагедії.⠀Переконаний, що обороноздатність українського війська під час війни є головним пріоритетом для кожного громадянина України.⠀Ми маємо об’єктивно розслідувати обставини трагедії, і очистити лави ЗСУ від некомпетентних кадрів, які своїми діями можуть завдати шкоди національним інтересам держави.⠀Вимагаю якнайшвидше представити суспільству результати об’єктивного розслідування і назвати винних у трагедії АН-26 під Чугуєвом.⠀#правда_АН26

Posted by Олексій Кучер on Reede, 2. Oktoober 2020