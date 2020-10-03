Крушение Ан-26. Кучер ответил на упреки со стороны спикера командования Воздушных сил Игната
03.10.2020, 13:50, Новости дня
Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер 2 октября в своем Facebook ответил спикеру командования Воздушных сил Украины Юрию Игнату, который назвал его заявления по поводу крушения Ан-26 абсурдными.
Кучер говорил о задержке с разрешением на посадку Ан-26Ш после того, как узнали о поломке одного из двигателей. Пилот получил ответ на просьбу о посадке только через минуту, заявлял харьковский губернатор.
Игнат заявил, что слова Кучера являются оценочным суждением, которое глава ОГА непонятно откуда взял, “ведь он не является специалистом в данном вопросе”.
“Если вам лично до сих пор “непонятно, откуда у меня такая информация”, то я вам напомню, что как председатель Харьковской ОГА я был одним из первых на месте трагедии и вместе с руководителями других служб руководил спасательными работами в оперативном штабе. А также вхожу в состав правительственной комиссии во главе с вице-премьером Олегом Уруским”, – ответил Игнату Кучер.
Глава ОГА считает, что не надо быть специалистом в области авиации, чтобы обратить внимание общества на опубликованные факты об обстоятельствах трагедии, в частности, выразить обеспокоенность тем фактом, что посадка Ан-26 с курсантами на борту задержалась из-за того, что в это время на посадку заходил другой борт.
“Напоминаю, что последние трое суток эти факты скрывалась и были попытки замолчать эту информацию. Учитывая то, что следствие публично признало тот факт, что был другой самолет, противоречивость ваших заявлений в мой адрес впечатляет. Ведь я говорю о том же и требую дать людям правду: какой это был борт? Кто был на нем и почему исправный борт получил приоритет на посадку перед неисправным самолетом?” – добавил он.
Відповідь на закиди спікера Повітряних Сил ЗСУ щодо авіакатастрофи АН-26
Записав відповідь на маніпулятивні закиди на мою адресу з боку спікера Командування Повітряних сил Юрія Ігната.⠀Шановний пане Юрію, маю сумніви щодо того, що ваші оціночні судження на мою адресу є офіційною позицією Міністерства оборони України.⠀Якщо вам особисто досі «незрозуміло, звідки в мене така інформація», то я вам нагадаю, що як голова Харківської ОДА я був одним з перших на місці трагедії та разом з керівниками інших служб керував рятувальними роботами в оперативному штабі. А також входжу до складу урядової комісії на чолі з віце-прем’єром Олегом Уруським.⠀Не треба бути фахівцем в галузі авіації, щоб звернути увагу суспільства на опубліковані факти щодо обставин трагедії. Зокрема, висловити занепокоєння тим фактом, що посадка АН-26 з курсантами на борту затрималася через те, що в цей час на посадку заходив інший борт.⠀Нагадую, що останні три доби ці факти приховувалася, і були спроби замовчати цю інформацію.⠀Враховуючи те, що слідство публічно визнало той факт, що був інший літак, суперечливість ваших заяв на мою адресу вражає.⠀Адже я говорю про те саме, і вимагаю дати людям правду – який це був борт?⠀Хто був на ньому і чому справний борт отримав пріоритет на посадку перед несправним літаком?⠀Ви закидаєте мені, що я не був на аеродромі й не бачив, як там приймаються рішення?⠀То поясніть усім нам, ким і чому було прийнято рішення затримати несправний літак з дітьми у небі.⠀Вважаю, що слідство має неупереджено розслідувати всі обставини трагедії та визначити ступінь відповідальності людей, які того трагічного вечора відповідали за технічний стан літака АН-26 та тих, хто керував польотами і ухвалював рішення щодо пріоритетності посадки бортів на аеродромі під Чугуєвом.⠀Вимагаю, щоб винні в авіакатастрофі АН-26 були названі й покарані.⠀Надалі прошу вас утриматися від маніпулятивних заяв та медійних конфліктів, які мають на меті лише відволікання уваги суспільства від обставин трагедії.⠀Переконаний, що обороноздатність українського війська під час війни є головним пріоритетом для кожного громадянина України.⠀Ми маємо об’єктивно розслідувати обставини трагедії, і очистити лави ЗСУ від некомпетентних кадрів, які своїми діями можуть завдати шкоди національним інтересам держави.⠀Вимагаю якнайшвидше представити суспільству результати об’єктивного розслідування і назвати винних у трагедії АН-26 під Чугуєвом.⠀#правда_АН26
Posted by Олексій Кучер on Reede, 2. Oktoober 2020
Крушение Ан-26 в Чугуеве. Кем были все 26 погибших в авиакатастрофе под Харьковом. Подробности
Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
26 человек погибли. Жизни единственного выжившего, курсанта Вячеслава Золочевского, ничего не угрожает.
По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.
28 сентября специалисты приступили к расшифровке бортовых самописцев Ан-26Ш. 30 сентября черные ящики удалось расшифровать, но их данные не разглашали, поскольку продолжается экспертиза.
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