Женщину переехал трактор под Кропивницким, она встала и пошла. Видео

03.10.2020, 13:50, Новости дня

В городе Новоархангельск Кировоградской области трактор сбил и переехал женщину, когда она шла по пешеходному переходу. Соответствующее видео опубликовано в Instagram-паблике Novoarhangelsk.

На видео видно, как девушка переходит дорогу по пешеходному переходу. В этот момент трактор поворачивает направо и на внушительной скорости бьет девушку по голове ковшом. Она отскакивает и падает прямо под колеса транспорта, а водитель, не останавливаясь, едет дальше.

После этого пострадавшая смогла сесть, а подбежавшие к ней люди подняли ее и помогли отойти в сторону.

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Збили дівчину на пішоході Водій тверезий взагалі був?Куди таку швидкість набрав та шей на пішеході #новоархангельськ #кропивницький #кіровоград #умань #кировоград

Публикация от Новоархангельськ (@n.o.v.o.a.r.h.a.n.g.e.l.s.k.i) 1 Окт 2020 в 10:38 PDT

Как сообщает телеканал “1+1”, потерпевшую осмотрели медики, от госпитализации она отказалась. Правоохранители начали расследование и выясняют, с какой скоростью двигался трактор. Как объяснил водитель, из-за ковша он не увидел человека на переходе.