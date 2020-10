Познер отреагировал на провокационный плакат против русских в Нью-Йорке

03.10.2020, 13:48, Новости дня

Телеведущий, журналист Владимир Познер прокомментировал появление в центре Манхэттена в преддверии президентских выборов в США рекламного баннера с надписью: «Голосуй! Потому что уроки русского языка стоят дорого».

В сообщении на сайте Познера отмечается, что эта кампания была поддержана в социальных сетях сторонниками кандидата в президенты США Джозефа Байдена.

Take it from a native Russian speaker: it's a hard language. Voting is easier. Just do it. #Biden pic.twitter.com/bLWyUTI5yy

— Julie Roginsky (@julieroginsky) September 1, 2020

«Это опасная история в том смысле, что это играет на антирусские настроения, которые возникли довольно давно. Я имею в виду еще в 2016 году, когда Демократическая партия и средства массовой информации, которые ее поддерживают, стали обвинять Россию во вмешательстве в избирательный процесс. И когда, по сути дела, Демократическая партия объяснила свое абсолютное поражение именно этим «вмешательством», что, мол, Трамп победил, потому что РФ вмешалась в процесс и помогала ему», – сказал Познер в беседе с Россотрудничеством.

Он отметил, что после выборов 2016 года «пошли всякого рода обвинения в адрес Трампа, что у него какой-то сговор с Россией», хотя «никаких доказательств не было предъявлено». Однако «осадок, что РФ посмела вмешаться в избирательный процесс, (…), конечно, остался».

«Тогда демократы были уверены в победе, поражение Хиллари Клинтон для них было совершенно неожиданным. Сегодня они абсолютно не уверены в победе. То есть никто не знает, кто победит 3 ноября. На всякий случай вновь вспомнить о так называемом «вмешательстве России» в избирательный процесс – это для Демократической партии такой хороший ход. Потому что, если они проиграют, а они проиграть могут, они опять спишут свой проигрыш на Россию и будут требовать крови. Грубо говоря – новых санкций», – отметил журналист.

Если же демократы выиграют, «они скажут: вот, несмотря на русское вмешательство, мы победили, но мы им этого не простим, и нужно их наказать, чтобы они понимали, что вмешиваться в дела Соединенных Штатов мы никому не позволим».

«И в этом случае это довольно опасный ход», – добавил Познер.

Ранее Конгресс русских американцев (CRA) попросил компанию в Нью-Йорке убрать провокационный баннер, содержание которого дискриминирует русскоязычных жителей США.