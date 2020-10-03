 

Армения сообщила об остановке наступления ВС Азербайджана армией обороны Карабаха

03.10.2020, 13:48, Новости дня

Армия обороны Карабаха остановила широкомасштабное наступление ВС Азербайджана, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

Степанян написала в Facebook, что «армии обороны Арцаха (самоназвание Карабаха) удалось пресечь начавшуюся сегодня широкомасштабную атаку противника».

«На одном из направлений наши силы контратаковали. В остальных частях идут тяжелые оборонительные бои», – добавила она.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в воскресенье. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

В субботу Армения заявила о наступлении Азербайджана в Карабахе. Макрон позвонил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву и призвал к восстановлению режима прекращения огня.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / В Украине собираются с 1 сентября повысить минимальную зарплату

16.09 / ЦБ Китая укрепил курс юаня к доллару

16.07 / Азербайджан опроверг информацию о подбитом Арменией танке

30.09 / В Челябинске разработали новую технологию плавки железа

13.07 / Китайский седан Hongqi H5 на базе Mazda6 стал мощнее

29.08 / Генерал США сообщил, что Вашингтон скоро нейтрализует космические угрозы, но не уточнил каким образом

06.08 / Осужденного за госизмену экс-сотрудника ЦНИИмаш Лапыгина освободили по УДО

12.09 / Назван продукт, который может существенно подорожать

03.09 / Отравление Навального. Американский сенатор призвал Германию остановить “Северный поток – 2”

28.09 / В Баку заявили о 26 пострадавших мирных гражданах в результате обострения в Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска