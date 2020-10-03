Армения сообщила об остановке наступления ВС Азербайджана армией обороны Карабаха
03.10.2020, 13:48, Новости дня
Армия обороны Карабаха остановила широкомасштабное наступление ВС Азербайджана, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.
Степанян написала в Facebook, что «армии обороны Арцаха (самоназвание Карабаха) удалось пресечь начавшуюся сегодня широкомасштабную атаку противника».
«На одном из направлений наши силы контратаковали. В остальных частях идут тяжелые оборонительные бои», – добавила она.
Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в воскресенье. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.
Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.
В субботу Армения заявила о наступлении Азербайджана в Карабахе. Макрон позвонил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву и призвал к восстановлению режима прекращения огня.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.
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