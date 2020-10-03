 

В МИД Белоруссии высказались насчет введенных Евросоюзом санкций: Карательная мера

03.10.2020, 13:43, Разное

Накануне члены Европейского союза (ЕС) заявили о введении санкций против белорусских чиновников, которые, по их мнению, причастны к фальсификации выборов, а также силовиков, участвовавших в задержаниях протестующих. Не исключено, что этот список будет расширяться, позже отметили члены президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии

В МИД республики расстроены таким решением, поскольку на протяжении многих лет выстраивали хорошие отношения с ЕС, и пользу от них ощущали обе стороны. Теперь же Европарламент, приняв решение о санкциях, лишь отдалился от Белоруссии, считают представители ведомства.

Дипломаты убеждены: Евросоюз “оказался в ловушке”, поверив в историю про нелегитимного Александра Лукашенко. По их мнению, санкции против белорусских чиновников являются “карательной мерой” за то, что республика не стала выполнять требования, которые не приняло бы “ни одно суверенное государство”.

Именно поэтому Белоруссия отреагировала ответными санкциями против ЕС. Власти республики отказались обнародовать список, потому что придерживаются “цивилизованной дипломатической практики”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Врач-инфекционист разъяснил сроки изоляции для переболевших COVID-19

13.09 / Как российская «фабрика троллей» нанимала журналистов из США

30.06 / Мнение: Зачем собирают запасников?

19.07 / В Башкирии растет смертность от “неидентифицируемой пневмонии”

23.09 / Учёные назвали витамин D «эликсиром молодости»

21.08 / Ученые рассказали о негативных последствиях ношения защитной маски

30.09 / Финансируемые Соросом группы намерены развязать хаос в США

02.07 / Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

19.09 / Губернатор Севастополя призвал вернуть масочный режим

28.08 / Военный эксперт высмеял панику военных США из-за всплывшей на Аляске российской АПЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска