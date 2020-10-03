В МИД Белоруссии высказались насчет введенных Евросоюзом санкций: Карательная мера

03.10.2020, 13:43, Разное

Накануне члены Европейского союза (ЕС) заявили о введении санкций против белорусских чиновников, которые, по их мнению, причастны к фальсификации выборов, а также силовиков, участвовавших в задержаниях протестующих. Не исключено, что этот список будет расширяться, позже отметили члены президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии

В МИД республики расстроены таким решением, поскольку на протяжении многих лет выстраивали хорошие отношения с ЕС, и пользу от них ощущали обе стороны. Теперь же Европарламент, приняв решение о санкциях, лишь отдалился от Белоруссии, считают представители ведомства.

Дипломаты убеждены: Евросоюз “оказался в ловушке”, поверив в историю про нелегитимного Александра Лукашенко. По их мнению, санкции против белорусских чиновников являются “карательной мерой” за то, что республика не стала выполнять требования, которые не приняло бы “ни одно суверенное государство”.

Именно поэтому Белоруссия отреагировала ответными санкциями против ЕС. Власти республики отказались обнародовать список, потому что придерживаются “цивилизованной дипломатической практики”.